Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 13 серпня

Вітер значно посилиться — прогноз погоди у Харкові на завтра
Дата публікації: 12 серпня 2025 18:51
Дівчина на вулиці у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода у Харкові та області завтра, 13 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують сильний вітер до 14 метрів на секунду.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 13 серпня
Протягом доби опадів не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Харківській області вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С;
- у Харкові вночі +13...+15 °С, вдень +25...+27 °С.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра в усіх областях країни переважатиме суха та сонячна погода.
А у Києві 13 серпня температура повітря підвищиться до +27 °C. Водночас вночі варто очікувати лише до +16 °C.
