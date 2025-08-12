Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 13 серпня

Дівчина на вулиці у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Харкові та області завтра, 13 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують сильний вітер до 14 метрів на секунду.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода в Харкові та області 13 серпня

Протягом доби опадів не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду.

Температура повітря:

по Харківській області вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С;

у Харкові вночі +13...+15 °С, вдень +25...+27 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра в усіх областях країни переважатиме суха та сонячна погода.

А у Києві 13 серпня температура повітря підвищиться до +27 °C. Водночас вночі варто очікувати лише до +16 °C.