Зеленский в Купянске был в 1,15 км от позиций РФ - аналитики

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский в Купянске, как выяснили OSINT-аналитики, был всего в 1,15 км от позиций россиян. Также он находился в 500 м от серой зоны, где идут бои на Купянском направлении.

Об этом сообщают OSINT-аналитики In Factum.

Реклама

Читайте также:

Зеленский в Купянске

Зеленский 12 декабря посетил Купянск Харьковской области, куда он прибыл для того, чтобы наградить украинских защитников и защитниц. Он находился там примерно в 1,15 км от вражеских позиций. И в то же время это в 500 м от серой зоны, где продолжаются бои на Купянском направлении.

Локация пребывания Зеленского. Фото: Ukraine Control Map

Это наглядно свидетельствует о том, что российский генштаб предоставляет ложные отчеты российскому диктатору Путину о "полном взятии города". Путин даже приглашал прессу приехать в Купянск и увидеть, чья армия контролирует город.

Напомним, что Зеленский вместе с Сырским в Купянске поздравили воинов с Днем Сухопутных войск и отметили госнаградами.

Ранее мы также информировали, что Зеленский провел встречу с украинскими защитниками в Купянске — он заслушал доклад воинов о ситуации в городе.