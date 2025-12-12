Зеленський у Куп'янську був за 1,15 км від позицій РФ – аналітики

Візит Зеленського у Купʼянськ — за скільки км від позицій РФ
Президент України Володимир Зеленський у Куп'янську, як з'ясували OSINT-аналітики, був усього за 1,15 км від позицій росіян. Також він знаходився за 500 м від сірої зони, де йдуть бої на Куп'янському напрямку.
Про це повідомляють OSINT-аналітики In Factum.
Зеленський у Куп'янську
Зеленський 12 грудня відвідав Куп'янськ Харківської області, куди він прибув для того, щоб нагородити українських захисників та захисниць. Він знаходився там приблизно за 1,15 км від ворожих позицій. І водночас це за 500 м від сірої зони, де тривають бої на Куп'янському напрямку.
Це наглядно свідчить про те, що російський генштаб надає неправдиві звіти російському диктатору Путіну про "повне взяття міста". Путін навіть запрошував пресу приїхати у Куп'янськ і побачити, чия армія контролює місто.
Нагадаємо, що Зеленський разом із Сирським у Куп'янську привітали воїнів із Днем Сухопутних військ та відзначили держнагородами.
Раніше ми також інформували, що Зеленський провів зустріч з українськими захисниками у Куп'янську — він заслухав доповідь воїнів про ситуацію у місті.
