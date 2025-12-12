Зеленський у Куп'янську був за 1,15 км від позицій РФ – аналітики

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський у Куп'янську, як з'ясували OSINT-аналітики, був усього за 1,15 км від позицій росіян. Також він знаходився за 500 м від сірої зони, де йдуть бої на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляють OSINT-аналітики In Factum.

Зеленський у Куп'янську

Зеленський 12 грудня відвідав Куп'янськ Харківської області, куди він прибув для того, щоб нагородити українських захисників та захисниць. Він знаходився там приблизно за 1,15 км від ворожих позицій. І водночас це за 500 м від сірої зони, де тривають бої на Куп'янському напрямку.

Локація перебування Зеленського. Фото: Ukraine Control Map

Це наглядно свідчить про те, що російський генштаб надає неправдиві звіти російському диктатору Путіну про "повне взяття міста". Путін навіть запрошував пресу приїхати у Куп'янськ і побачити, чия армія контролює місто.

Нагадаємо, що Зеленський разом із Сирським у Куп'янську привітали воїнів із Днем Сухопутних військ та відзначили держнагородами.

Раніше ми також інформували, що Зеленський провів зустріч з українськими захисниками у Куп'янську — він заслухав доповідь воїнів про ситуацію у місті.