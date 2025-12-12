Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Візит Зеленського у Купʼянськ — за скільки км від позицій РФ

Візит Зеленського у Купʼянськ — за скільки км від позицій РФ

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 19:34
Зеленський у Куп'янську був за 1,15 км від позицій РФ – аналітики
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський у Куп'янську, як з'ясували OSINT-аналітики, був усього за 1,15 км від позицій росіян. Також він знаходився за 500 м від сірої зони, де йдуть бої на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляють OSINT-аналітики In Factum.

Реклама
Читайте також:

Зеленський у Куп'янську

Зеленський 12 грудня відвідав Куп'янськ Харківської області, куди він прибув для того, щоб нагородити українських захисників та захисниць. Він знаходився там приблизно за 1,15 км від ворожих позицій. І водночас це за 500 м від сірої зони, де тривають бої на Куп'янському напрямку. 

Візит Зеленського у Купʼянськ — за скільки км від позицій РФ - фото 1
Локація перебування Зеленського. Фото: Ukraine Control Map

Це наглядно свідчить про те, що російський генштаб надає неправдиві звіти російському диктатору Путіну про "повне взяття міста". Путін навіть запрошував пресу приїхати у Куп'янськ і побачити, чия армія контролює місто.

Нагадаємо, що Зеленський разом із Сирським у Куп'янську привітали воїнів  із Днем Сухопутних військ та відзначили держнагородами.

Раніше ми також інформували, що Зеленський провів зустріч з українськими захисниками у Куп'янську — він заслухав доповідь воїнів про ситуацію у місті.

Володимир Зеленський Харківська область Куп'янськ війна Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації