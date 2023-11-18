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Власти Харькова предупреждают горожан о начале сильных снегов

18 ноября 2023 23:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Власти Харькова предупреждают горожан о начале сильных снегов
Сильный снег в Харькове. Фото: ukrinform.com, фото иллюстративный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вечером в воскресенье жителей Харькова ожидают сильные снега . Пешеходов и водителей призывают быть бдительными и соблюдать технику безопасности.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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В Харькове выпадет первый снег

"Дорогие харьковчане, с вечера воскресенья ожидаем первый большой снег в Харькове", — заявил Терехов.

Мэр заверил, что все городские службы предупреждены и готовы работать в усиленном режиме.

Он также призвал водителей не парковать автомобили вдоль обочины, чтобы облегчить работу по очистке дорог коммунальщикам.

"И берегите себя и по возможности оставайтесь дома!", — предупредил Терехов.

Ранее сообщалось, что в Украине 19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики предупреждают о мощных ветрах в ряде областей.

Напоминаем, что украинцев в выходные, 18 и 19 ноября, ожидает резкое изменение погоды. Синоптики прогнозируют снег и морозы до -5 ºС.

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