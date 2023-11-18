Власти Харькова предупреждают горожан о начале сильных снегов
Вечером в воскресенье жителей Харькова ожидают сильные снега . Пешеходов и водителей призывают быть бдительными и соблюдать технику безопасности.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
В Харькове выпадет первый снег
"Дорогие харьковчане, с вечера воскресенья ожидаем первый большой снег в Харькове", — заявил Терехов.
Мэр заверил, что все городские службы предупреждены и готовы работать в усиленном режиме.
Он также призвал водителей не парковать автомобили вдоль обочины, чтобы облегчить работу по очистке дорог коммунальщикам.
"И берегите себя и по возможности оставайтесь дома!", — предупредил Терехов.
Ранее сообщалось, что в Украине 19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики предупреждают о мощных ветрах в ряде областей.
Напоминаем, что украинцев в выходные, 18 и 19 ноября, ожидает резкое изменение погоды. Синоптики прогнозируют снег и морозы до -5 ºС.
Читайте Новини.LIVE!