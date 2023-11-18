Влада Харкова попереджає містян про початок сильних снігів
У вечері в неділю на мешканців Харкова очікують сильні сніги. Пішоходів і водіїв закликають бути пильними і дотримуватися техніки безпеки.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
В Харкові випаде перший сніг
"Дорогі харківʼяни, з вечора неділі очікуємо першого великого снігу в Харкові", — заявив Терехов.
Міський голова запевнив, що усі міські служби попереджені і готові працювати в посиленому режимі.
Він також закликав водіїв не паркувати автівки вздовж узбіч, аби полегшити роботу з очищення доріг комунальникам.
"І бережіть себе та за можливості залишайтеся вдома!" — попередив Терехов.
Раніше ми повідомляли, що в Україні 19 листопада очікується хмарна з проясненнями погода. Синоптики попереджають про потужні вітри у низці областей.
Нагадуємо, що українців на вихідних, 18 та 19 листопада, очікує різка зміни погоди. Синоптики прогнозують сніг та морози до -5 ºС.
Читайте Новини.LIVE!