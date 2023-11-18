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Влада Харкова попереджає містян про початок сильних снігів

18 листопада 2023 23:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Влада Харкова попереджає містян про початок сильних снігів
Потужний сніг у Харкові. Фото: ukrinform.com, фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У вечері в неділю на мешканців Харкова очікують сильні сніги. Пішоходів і водіїв закликають бути пильними і дотримуватися техніки безпеки.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"Дорогі харківʼяни, з вечора неділі очікуємо першого великого снігу в Харкові", — заявив Терехов. 

Міський голова запевнив, що усі міські служби попереджені і готові працювати в посиленому режимі. 

Він також закликав водіїв не паркувати автівки вздовж узбіч, аби полегшити роботу з очищення доріг комунальникам.

"І бережіть себе та за можливості залишайтеся вдома!" — попередив Терехов.

Раніше ми повідомляли, що в Україні 19 листопада очікується хмарна з проясненнями погода. Синоптики попереджають про потужні вітри у низці областей. 

Нагадуємо, що українців на вихідних, 18 та 19 листопада, очікує різка зміни погоди. Синоптики прогнозують сніг та морози до -5 ºС.

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