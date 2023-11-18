Влада Харкова попереджає містян про початок сильних снігів

Потужний сніг у Харкові. Фото: ukrinform.com, фото ілюстративне

У вечері в неділю на мешканців Харкова очікують сильні сніги. Пішоходів і водіїв закликають бути пильними і дотримуватися техніки безпеки.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"Дорогі харківʼяни, з вечора неділі очікуємо першого великого снігу в Харкові", — заявив Терехов.

Міський голова запевнив, що усі міські служби попереджені і готові працювати в посиленому режимі.

Він також закликав водіїв не паркувати автівки вздовж узбіч, аби полегшити роботу з очищення доріг комунальникам.

"І бережіть себе та за можливості залишайтеся вдома!" — попередив Терехов.

Раніше ми повідомляли, що в Україні 19 листопада очікується хмарна з проясненнями погода. Синоптики попереджають про потужні вітри у низці областей.

Нагадуємо, що українців на вихідних, 18 та 19 листопада, очікує різка зміни погоди. Синоптики прогнозують сніг та морози до -5 ºС.