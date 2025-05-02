Россияне атаковали Харьков - есть пострадавшие

Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

В пятницу вечером, 2 мая, российские оккупанты дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие среди мирного населения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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В пятницу поздно вечером, 2 мая, российские захватчики беспилотниками атаковали Харьков. В городе раздавались мощные взрывы.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что в результате атаки дронов на Харьков пострадали шесть человек.

"Предварительно, в Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками пострадали 3 человека. Медики оказывают всю необходимую помощь", — написал Синегубов.

Впоследствии он добавил: "Количество пострадавших в Харькове возросло до 6. Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попаданий вражеских БпЛА, оказывая помощь пострадавшим".

Скриншот сообщений главы ОВА/Telegram

В свою очередь мэр города Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела Харькова дронами пострадал многоквартирный дом.

"В результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом. Возле него горят авто. Информация о пострадавших уточняется", — проинформировал городской голова Харькова.

Скриншот сообщения мэра Харькова/Telegram

Ранее мы информировали, что во время атаки БпЛА в Харькове прогремели мощные взрывы.

Напомним, что в ночь на 1 мая российские захватчики атаковали Украину беспилотниками и ракетами.