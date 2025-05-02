Россияне атаковали Харьков - есть пострадавшие

В результате атаки РФ на Харьков есть пострадавшие
В пятницу вечером, 2 мая, российские оккупанты дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие среди мирного населения.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Атака РФ на Харьков — что известно о последствиях
В пятницу поздно вечером, 2 мая, российские захватчики беспилотниками атаковали Харьков. В городе раздавались мощные взрывы.
Впоследствии глава ОВА сообщил, что в результате атаки дронов на Харьков пострадали шесть человек.
"Предварительно, в Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками пострадали 3 человека. Медики оказывают всю необходимую помощь", — написал Синегубов.
Впоследствии он добавил: "Количество пострадавших в Харькове возросло до 6. Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попаданий вражеских БпЛА, оказывая помощь пострадавшим".
В свою очередь мэр города Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела Харькова дронами пострадал многоквартирный дом.
"В результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом. Возле него горят авто. Информация о пострадавших уточняется", — проинформировал городской голова Харькова.
Ранее мы информировали, что во время атаки БпЛА в Харькове прогремели мощные взрывы.
Напомним, что в ночь на 1 мая российские захватчики атаковали Украину беспилотниками и ракетами.
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