В результате обстрелов Харьковщине получил ранение гражданский мужчина

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Сегодня утром, в 6.30, враг обстрелял с. Подолы Купянского района, где был ранен 59-летний гражданский мужчина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Последствия обстрелов

В с. Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар.

"В результате обстрела из РСЗО с. Юрченково Чугуевского района повреждены 3 частных дома, линии электросетей, здание магазина и уничтожен частный автомобиль", — рассказывает глава области.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и 3 частных жилых дома, произошел пожар. Без пострадавших.

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/4 _ 4

Утренние атаки

По данным прокуратуры, 25 августа около 6:50 российские военные обстреляли с. Подолы Купянского района. По предварительным данным, из РСЗО.

"Получил ранение 59-летний местный житель. Сейчас он госпитализирован в больницу. Повреждены жилые дома", — рассказывают правоохранители.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/2 _ 2

Напомним, что сегодня ночью враг дважды атаковал Одесскую область. При обстреле использовались ракеты разного базирования.

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