Внаслідок обстрілів Харківщині отримав поранення цивільний чоловік

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Сьогодні вранці, о 6:30, ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району де було поранено 59-річного цивільного чоловіка.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Наслідки обстрілів

У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа.

"Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль", — розповідає очільник області.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 1 / 4

Ранкові атаки

За даними прокуратури, 25 серпня приблизно о 6:50 російські військові обстріляли с. Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з РСЗВ.

"Отримав поранення 59-річний місцевий житель. Нині його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки", — розповідають правоохоронці.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 2

Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог двічі атакував Одеську область. Під час обстрілу використовувались ракети різного базування.

Також ми писали про те, що СБУ затримала колаборанта, який передавав дані росіянам для обстрілу київських ТЕЦ.