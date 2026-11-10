Автомобиль на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове временно ограничили движение транспорта на участке улицы Бориса Шрамка. Проезд закрыт на участке от переулка Кристального до переулка Винницкого. Ограничение связано с работами на газовом колодце и будет действовать до 30 декабря. На данный момент водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и пользоваться прилегающими улицами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Реклама

Что известно о перекрытии

Движение транспорта запрещено на улице Бориса Шрамка — от переулка Кристального до переулка Винницкого. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, ограничение связано с проведением работ на газовом колодце. Восстановить проезд на этом участке планируют после 30 декабря.

Как объехать закрытый участок

На время проведения работ водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами. Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам и переулкам, в частности:

переулком Винницким;

переулком Кришталевым;

улицей Большой Панасовской.

Водителям следует учитывать временные изменения при планировании поездок по городу.

Читайте также:

Закрытие метро

Отметим, сегодня, 10 ноября, выход №2 (в сторону переулка Власовского) с подземного пешеходного перехода на станции "Спортивная" временно закрыт до 16:00 для пассажиров в связи с проведением ремонтных работ.

Изменения в движении трамваев

Также сегодня, 10 ноября, в Харькове временно изменены маршруты трамваев №6 и №8. С 10:00 до 15:00 движение на Салтовском шоссе и в переулке Салтовском, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, приостановлено из-за ремонта контактной сети. В это время трамвай №6 будет курсировать от вокзала Харьков-Пассажирский до парка Машиностроителей. Трамвай №8 будет следовать от разворотного круга "Ул. Одесская" через проспект Байрона, улицы Морозова, Георгия Тарасенко, Молочную, площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова, улицу Академика Павлова, въезд Семиградский, улицы Виринскую, Моисеевскую и Шевченко до разворотного круга "Журавлевский гидропарк".

Также на время ограничений работает временный автобус № 8, который курсирует между 602-м микрорайоном и станцией метро "Защитников Украины" через Салтовское шоссе, улицей Академика Павлова, проспектом Героев Харькова и площадью Защитников Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове временно запретили движение транспорта на части улицы 92-й бригады. Из-за аварийного ремонта теплосетей водителям придется объезжать перекрытый участок по соседним улицам. Изменились и маршруты общественного транспорта: троллейбус № 59 и автобус № 52 теперь курсируют по другим дорогам. Когда движение возобновят, пока не сообщают.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове проезд в общественном транспорте для населения остается бесплатным. На данный момент его отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на ее финансирование.