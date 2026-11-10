Авто на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові тимчасово обмежили рух транспорту на частині вулиці Бориса Шрамка. Проїзд закрили на ділянці від провулка Кришталевого до провулка Вінницького. Обмеження пов’язане з роботами на газовому колодязі та діятиме до 30 грудня. На цей час водіям радять заздалегідь планувати маршрут і користуватися прилеглими вулицями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Що відомо про перекриття

Рух транспорту заборонили на вулиці Бориса Шрамка — від провулка Кришталевого до провулка Вінницького. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язане з проведенням робіт на газовому колодязі. Відновити проїзд на цій ділянці планують після 30 грудня.

Як об'їхати закриту ділянку

На час проведення робіт водії можуть скористатися альтернативними маршрутами. Об'їхати перекриту ділянку можна прилеглими вулицями та провулками, зокрема:

провулком Вінницьким;

провулком Кришталевим;

вулицею Великою Панасівською.

Водіям варто враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом.

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Закриття метро

Зазначимо, сьогодні, 10 листопада, вихід №2 (у бік пров. Власівського) з підвуличного пішохідного переходу на станції "Спортивна" тимчасово зачинено до 16:00 для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт.

Зміни руху трамваїв

Також сьогодні, 10 листопада, у Харкові тимчасово змінили маршрути трамваїв №6 і №8. З 10:00 до 15:00 рух на Салтівському шосе та у провулку Салтівському, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, призупинили через ремонт контактної мережі. На цей час трамвай №6 курсуватиме від вокзалу Харків-Пасажирський до парку Машинобудівників. Трамвай №8 прямуватиме від розворотного кола "Вул. Одеська" через проспект Байрона, вулиці Морозова, Георгія Тарасенка, Молочну, майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулицю Академіка Павлова, в'їзд Семиградський, вулиці Віринську, Мойсеївську та Шевченка до розворотного кола "Журавлівський гідропарк".

Також на час обмежень працює тимчасовий автобус №8, який курсує між 602-м мікрорайоном і станцією метро "Захисників України" через Салтівське шосе, вулиці Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова та майдан Захисників України.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові тимчасово заборонили рух транспорту на частині вулиці 92-ї бригади. Через аварійний ремонт тепломереж водіям доведеться об'їжджати перекриту ділянку сусідніми вулицями. Змінилися й маршрути громадського транспорту: тролейбус №59 та автобус №52 тепер курсують іншими дорогами. Коли рух відновлять, поки не повідомляють.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові проїзд у громадському транспорті для населення залишається безкоштовним. Наразі його скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування.