Ночью в Харьковской области раздавались взрывы — оккупанты атаковали село беспилотниками

Обломки дронов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские военные в ночь на среду, 6 марта, обстреляли беспилотниками село Мартово в Харьковской области. В населенном пункте были повреждены здания детского сада и лицея.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

Читайте также:

Атака БпЛА в Харьковской области 6 марта

"По данным следствия, 6 марта около 01:10 вражеские беспилотники попали по гражданской инфраструктуре с. Мартово Чугуевского района", — говорится в сообщении.

Поврежденное здание. Фото: Харьковская областная прокуратура

Известно, что в результате обстрела были повреждены здания детского сада и лицея. Обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Правоохранители собрали обломки БПЛА. Фото: Харьковская областная прокуратура

Стражи порядка собрали обломки четырех БпЛА и начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, российские захватчики нанесли 328 ударов по Запорожской области. От вражеских ударов пострадали шесть населённых пунктов области.

Также мы писали, что ночью 6 марта российские военные атаковали Украину беспилотниками типа "шахед" и пятью управляемыми зенитными ракетами С-300. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 38 вражеских дронов.