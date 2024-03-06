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Ночью в Харьковской области раздавались взрывы — оккупанты атаковали село беспилотниками

6 марта 2024 10:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью в Харьковской области раздавались взрывы — оккупанты атаковали село беспилотниками
Обломки дронов. Фото: Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в ночь на среду, 6 марта, обстреляли беспилотниками село Мартово в Харьковской области. В населенном пункте были повреждены здания детского сада и лицея.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

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"По данным следствия, 6 марта около 01:10 вражеские беспилотники попали по гражданской инфраструктуре с. Мартово Чугуевского района", — говорится в сообщении.

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Поврежденное здание. Фото: Харьковская областная прокуратура

Известно, что в результате обстрела были повреждены здания детского сада и лицея. Обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

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Правоохранители собрали обломки БПЛА. Фото: Харьковская областная прокуратура

Стражи порядка собрали обломки четырех БпЛА и начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, российские захватчики нанесли 328 ударов по Запорожской области. От вражеских ударов пострадали шесть населённых пунктов области.

Также мы писали, что ночью 6 марта российские военные атаковали Украину беспилотниками типа "шахед" и пятью управляемыми зенитными ракетами С-300. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 38 вражеских дронов.

беспилотники
Харьковская область
дроны
война в Украине
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