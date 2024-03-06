Ночью в Харьковской области раздавались взрывы — оккупанты атаковали село беспилотниками
Российские военные в ночь на среду, 6 марта, обстреляли беспилотниками село Мартово в Харьковской области. В населенном пункте были повреждены здания детского сада и лицея.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.
Атака БпЛА в Харьковской области 6 марта
"По данным следствия, 6 марта около 01:10 вражеские беспилотники попали по гражданской инфраструктуре с. Мартово Чугуевского района", — говорится в сообщении.
Известно, что в результате обстрела были повреждены здания детского сада и лицея. Обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
Стражи порядка собрали обломки четырех БпЛА и начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, российские захватчики нанесли 328 ударов по Запорожской области. От вражеских ударов пострадали шесть населённых пунктов области.
Также мы писали, что ночью 6 марта российские военные атаковали Украину беспилотниками типа "шахед" и пятью управляемыми зенитными ракетами С-300. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 38 вражеских дронов.
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