Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Вночі на Харківщині лунали вибухи — окупанти атакували село безпілотниками arrow

Вночі на Харківщині лунали вибухи — окупанти атакували село безпілотниками

6 березня 2024 10:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вночі на Харківщині лунали вибухи — окупанти атакували село безпілотниками
Уламки дронів. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові в ніч на середу, 6 березня, обстріляли безпілотниками село Мартове у Харківській області. У населеному пункті були пошкоджені будівлі дитячого садку та ліцею.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram.

Читайте також:

Атака БпЛА на Харківщину 6 березня

"За даними слідства, 6 березня близько 01:10 ворожі безпілотники влучили по цивільній інфраструктурі с. Мартове Чугуївського району", — йдеться у повідомленні.

null
Пошкоджена будівля. Фото: Харківська обласна прокуратура

Відомо, що внаслідок обстрілу були пошкоджені будівлі дитячого садку та ліцею. Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

null
Правоохоронці зібрали уламки БпЛА. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці зібрали уламки чотирьох БпЛА та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

null
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, російські загарбники завдали 328 ударів по Запорізькій області. Від ворожих ударів постраждали шість населених пунктів області.

Також ми писали, що вночі 6 березня російські військові атакували Україну безпілотниками типу "шахед" та п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 38 ворожих дронів.

безпілотники
Харківська область
дрони
війна в Україні
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим