Вночі на Харківщині лунали вибухи — окупанти атакували село безпілотниками

Уламки дронів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські військові в ніч на середу, 6 березня, обстріляли безпілотниками село Мартове у Харківській області. У населеному пункті були пошкоджені будівлі дитячого садку та ліцею.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram.

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"За даними слідства, 6 березня близько 01:10 ворожі безпілотники влучили по цивільній інфраструктурі с. Мартове Чугуївського району", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджена будівля. Фото: Харківська обласна прокуратура

Відомо, що внаслідок обстрілу були пошкоджені будівлі дитячого садку та ліцею. Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

Правоохоронці зібрали уламки БпЛА. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці зібрали уламки чотирьох БпЛА та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, російські загарбники завдали 328 ударів по Запорізькій області. Від ворожих ударів постраждали шість населених пунктів області.

Також ми писали, що вночі 6 березня російські військові атакували Україну безпілотниками типу "шахед" та п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 38 ворожих дронів.