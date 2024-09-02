В Харьковской ОВА заявили об одной пострадавшей из-за ночной атаки на город

Ночью Россия дважды атаковала Харьков — в ОВА сообщили о пострадавшей, есть повреждения
2 сентября 2024 08:12
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: скриншот с видео
Российские захватчики в ночь на понедельник, 2 сентября, атаковали Харьков. В результате удара в Киевском районе пострадала женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
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Атака на Харьков 2 сентября
"Около 1:00 в результате вражеского удара БпЛА в Киевском районе пострадала женщина 66 лет, от госпитализации отказалась", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, также был поврежден частный дом.
А в 05:30 оккупанты снова нанесли удары — уже по Индустриальному району Харькова. Там горел частный дом и три нежилых здания в садовом обществе. Обошлось без пострадавших.
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