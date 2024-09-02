В Харьковской ОВА заявили об одной пострадавшей из-за ночной атаки на город

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: скриншот с видео

Российские захватчики в ночь на понедельник, 2 сентября, атаковали Харьков. В результате удара в Киевском районе пострадала женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Атака на Харьков 2 сентября

"Около 1:00 в результате вражеского удара БпЛА в Киевском районе пострадала женщина 66 лет, от госпитализации отказалась", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, также был поврежден частный дом.

А в 05:30 оккупанты снова нанесли удары — уже по Индустриальному району Харькова. Там горел частный дом и три нежилых здания в садовом обществе. Обошлось без пострадавших.