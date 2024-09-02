У Харківській ОВА заявили про одну постраждалу через нічну атаку на місто

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Російські загарбники в ніч проти понеділка, 2 вересня, атакували Харків. Внаслідок удару у Київському районі постраждала жінка.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Атака на Харків 2 вересня

"Близько 1:00 внаслідок ворожого удару БпЛА у Київському районі постраждала жінка 66 років, від ушпиталення відмовилася", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, також було пошкоджено приватний будинок.

А о 05:30 окупанти знову завдали ударів — вже по Індустріальному району Харкова. Там горів приватний будинок та три нежитлові будівлі у садовому товаристві. Обійшлося без постраждалих.