У Харківській ОВА заявили про одну постраждалу через нічну атаку на місто

Вночі Росія двічі атакувала Харків — в ОВА повідомили про постраждалу, є пошкодження
2 вересня 2024 08:12
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Російські загарбники в ніч проти понеділка, 2 вересня, атакували Харків. Внаслідок удару у Київському районі постраждала жінка.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Читайте також:
Атака на Харків 2 вересня
"Близько 1:00 внаслідок ворожого удару БпЛА у Київському районі постраждала жінка 66 років, від ушпиталення відмовилася", — йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, також було пошкоджено приватний будинок.
А о 05:30 окупанти знову завдали ударів — вже по Індустріальному району Харкова. Там горів приватний будинок та три нежитлові будівлі у садовому товаристві. Обійшлося без постраждалих.
Читайте Новини.LIVE!