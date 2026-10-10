Харьков готовится к суровой зиме: что пообещал Игорь Терехов

Вода и тепло под угрозой: Харьков готовится к усилению ударов РФ
Харьков готовится к возможным ударам России по системам тепло- и водоснабжения зимой. Город рассматривает различные сценарии обстрелов, в частности интенсивные удары по коммунальной инфраструктуре. В случае повреждений все усилия будут направлены на как можно более быстрое восстановление тепло- и водоснабжения в домах харьковчан.
Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.
Подготовка Харькова к зиме
По словам Игоря Терехова, ситуация будет зависеть от интенсивности обстрелов и объектов, которые Россия выберет для ударов. Несмотря на неопределенность, город продолжает подготовку к отопительному сезону.
"Я очень осторожно комментирую это, потому что есть разные сценарии, есть разные варианты. Я не очень хочу комментировать этот вопрос. Могу сказать только то, что мы готовимся, мы будем делать все возможное для того, чтобы пережить отопительный сезон", — сказал Игорь Терехов.
Как будут восстанавливать тепло и воду после обстрелов
Мэр Игорь Терехов подчеркнул, что главная задача городских служб заключается в том, чтобы как можно быстрее восстанавливать тепло и воду после возможных повреждений. К этой работе будут привлекаться все доступные ресурсы.
"Я не обещаю сегодня харьковчанам, что не будет никаких проблем, обстрелов. Мы прекрасно понимаем, что могут быть различные обстрелы, интенсивные сценарии, по которым будут поражаться объекты", — отметил мэр.
Мэр Игорь Терехов подчеркнул, что после возможных ударов со стороны РФ Харькову придется восстанавливать не только тепло и воду, но и электроснабжение. По его словам, энергетические объекты не находятся в ведении городских властей, однако коммунальные службы будут помогать энергетикам ликвидировать последствия обстрелов.
"За энергетику мы не отвечаем, но также будем помогать нашим энергетикам", — отметил Игорь Терехов.
Новини.LIVE сообщали, что Харьков готовит дополнительные источники энергии и модульные котельные. По словам городского головы Игоря Терехова, подготовку к следующему отопительному сезону начали еще до завершения предыдущего. Коммунальщики восстанавливают поврежденные сети и устанавливают оборудование, которое должно помочь обеспечивать горожан теплом и светом в случае новых ударов со стороны РФ. Часть мер власти не разглашают из соображений безопасности.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове создают энергетические острова для автономного энергоснабжения отдельных районов. Игорь Терехов пояснил, что такие системы позволяют снизить зависимость от централизованной электросети. В то же время обеспечить автономным энергоснабжением весь город невозможно, поэтому оборудование устанавливают для отдельных микрорайонов.
Кроме того, Новини.LIVE писали, что Харьков направил около 19 миллиардов гривен на децентрализацию энергетики и теплоснабжения. По словам Игоря Терехова, в течение прошлой зимы Россия более 50 раз атаковала тепловые электростанции города. Из-за повреждений коммунальщикам пришлось слить воду из систем отопления 853 домов, а затем в течение нескольких дней восстанавливать подачу тепла.