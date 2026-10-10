Харьков готовится к суровой зиме: что пообещал Игорь Терехов

ТЭЦ-5 в Харьковской области, разрушенная в результате ударов российских войск. Фото иллюстративное: "Суспільне Харків"

Харьков готовится к возможным ударам России по системам тепло- и водоснабжения зимой. Город рассматривает различные сценарии обстрелов, в частности интенсивные удары по коммунальной инфраструктуре. В случае повреждений все усилия будут направлены на как можно более быстрое восстановление тепло- и водоснабжения в домах харьковчан.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Подготовка Харькова к зиме

По словам Игоря Терехова, ситуация будет зависеть от интенсивности обстрелов и объектов, которые Россия выберет для ударов. Несмотря на неопределенность, город продолжает подготовку к отопительному сезону.

"Я очень осторожно комментирую это, потому что есть разные сценарии, есть разные варианты. Я не очень хочу комментировать этот вопрос. Могу сказать только то, что мы готовимся, мы будем делать все возможное для того, чтобы пережить отопительный сезон", — сказал Игорь Терехов.

Как будут восстанавливать тепло и воду после обстрелов

Мэр Игорь Терехов подчеркнул, что главная задача городских служб заключается в том, чтобы как можно быстрее восстанавливать тепло и воду после возможных повреждений. К этой работе будут привлекаться все доступные ресурсы.

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"Я не обещаю сегодня харьковчанам, что не будет никаких проблем, обстрелов. Мы прекрасно понимаем, что могут быть различные обстрелы, интенсивные сценарии, по которым будут поражаться объекты", — отметил мэр.

Мэр Игорь Терехов подчеркнул, что после возможных ударов со стороны РФ Харькову придется восстанавливать не только тепло и воду, но и электроснабжение. По его словам, энергетические объекты не находятся в ведении городских властей, однако коммунальные службы будут помогать энергетикам ликвидировать последствия обстрелов.

"За энергетику мы не отвечаем, но также будем помогать нашим энергетикам", — отметил Игорь Терехов.

Новини.LIVE сообщали, что Харьков готовит дополнительные источники энергии и модульные котельные. По словам городского головы Игоря Терехова, подготовку к следующему отопительному сезону начали еще до завершения предыдущего. Коммунальщики восстанавливают поврежденные сети и устанавливают оборудование, которое должно помочь обеспечивать горожан теплом и светом в случае новых ударов со стороны РФ. Часть мер власти не разглашают из соображений безопасности.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове создают энергетические острова для автономного энергоснабжения отдельных районов. Игорь Терехов пояснил, что такие системы позволяют снизить зависимость от централизованной электросети. В то же время обеспечить автономным энергоснабжением весь город невозможно, поэтому оборудование устанавливают для отдельных микрорайонов.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Харьков направил около 19 миллиардов гривен на децентрализацию энергетики и теплоснабжения. По словам Игоря Терехова, в течение прошлой зимы Россия более 50 раз атаковала тепловые электростанции города. Из-за повреждений коммунальщикам пришлось слить воду из систем отопления 853 домов, а затем в течение нескольких дней восстанавливать подачу тепла.