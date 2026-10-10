Харків готується до складної зими: що пообіцяв Ігор Терехов

Знищена ударами росіян ТЕЦ-5 на Харківщині. Фото ілюстративне: Суспільне Харків

Харків готується до можливих ударів Росії по системах теплопостачання та водопостачання взимку. Місто розглядає різні сценарії обстрілів, зокрема інтенсивні удари по комунальній інфраструктурі. У разі пошкоджень усі зусилля спрямують на якнайшвидше відновлення тепла й води в будинках харків'ян.

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Підготовка Харкова до зими

За словами Ігоря Терехова, ситуація залежатиме від інтенсивності обстрілів та об'єктів, які Росія обере для ударів. Попри невизначеність, місто продовжує підготовку до опалювального сезону.

"Я дуже обережно це коментую, бо є різні сценарії, є різні випадки. Я не дуже хочу коментувати це питання. Можу сказати лише те, що ми готуємось, ми будемо робити все можливе для того, щоб пройти опалювальний сезон", — сказав Ігор Терехов.

Як відновлюватимуть тепло та воду після обстрілів

Мер Ігор Терехов наголосив, що головне завдання міських служб полягає в тому, щоб якнайшвидше відновлювати тепло й воду після можливих пошкоджень. До цієї роботи залучатимуть усі доступні ресурси.

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"Я не обіцяю сьогодні харків'янам, що не буде ніяких негараздів, обстрілів. Ми чудово розуміємо, що можуть бути різні обстріли, інтенсивні сценарії, по яким об'єктам будуть", — зазначив міський голова.

Міський голова Ігор Терехов наголосив, що після можливих ударів РФ Харкову доведеться відновлювати не лише тепло та воду, а й електропостачання. За його словами, енергетичні об'єкти не перебувають у відповідальності міської влади, проте комунальні служби допомагатимуть енергетикам ліквідовувати наслідки обстрілів.

"За енергетику ми не відповідаємо, але також будемо допомагати нашим енергетикам", — зазначив Ігор Терехов.

Новини.LIVE повідомляли, що Харків готує додаткові джерела енергії та модульні котельні. За словами міського голови Ігоря Терехова, підготовку до наступного опалювального сезону розпочали ще до завершення попереднього. Комунальники відновлюють пошкоджені мережі та встановлюють обладнання, яке має допомогти забезпечувати містян теплом і світлом у разі нових ударів РФ. Частину заходів влада не розголошує з міркувань безпеки.

Також Новини.LIVE розповідали, що у Харкові створюють енергетичні острови для автономного живлення окремих районів. Ігор Терехов пояснив, що такі системи дозволяють зменшити залежність від централізованої електромережі. Водночас забезпечити автономним живленням усе місто неможливо, тому обладнання встановлюють для окремих мікрорайонів.

Крім того, Новини.LIVE писали, що Харків спрямував близько 19 мільярдів гривень на децентралізацію енергетики та теплопостачання. За словами Ігоря Терехова, протягом попередньої зими Росія понад 50 разів атакувала теплову генерацію міста. Через пошкодження комунальникам довелося злити воду із систем опалення 853 будинків, а потім протягом кількох днів відновлювати подачу тепла.