Харьков накроют грозы, но будет тепло: сюрпризы погоды завтра

Харьков накроют грозы, но будет тепло: сюрпризы погоды завтра

Дата публикации 2 июня 2026 18:27
Люди идут на одной из улиц Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Первые дни лета принесут на Харьковщину настоящее тепло, однако солнечные дни периодически будут разбавлять кратковременные дожди и летние грозы. По прогнозам синоптиков, температурные показатели уверенно будут держаться на комфортных летних отметках, хотя погода будет оставаться переменчивой.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 3 июня

В среду, 3 июня, жителей Харьковщины ждет приятная и сухая погода. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 5-10 м/с.

  • По области: температура воздуха ночью составит +10...+15°C, а днем столбики термометров поднимутся до по-настоящему летних +21...+26°C.
  • В Харькове: ночная температура будет колебаться в пределах +12...+14°C, а днем воздух прогреется до +22...+24°C.

Пожарная опасность в регионе

Согласно данным карты Харьковского РЦГМ, ситуация с пожарной опасностью в области на 3 июня остается неоднородной. В Харькове, Золочеве и Богодухове объявлен чрезвычайный (5-й) класс пожарной опасности. Высокий (4-й) уровень угрозы удерживается в Слобожанском, а средний (3-й) прогнозируют для Коломака. В то же время в Великом Бурлуке, Купянске, Изюме, Лозовой и Берестине ситуация стабильная - там зафиксирован низкий уровень опасности.

Прогноз погоды на 4-7 июня

В дальнейшем погода станет более капризной и влажной:

  • 4 июня: Облачно с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем местами прогремит гроза. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15°C, днем +19...+24°C.
  • 5 июня: Сохранится облачная погода с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди ожидаются и ночью (местами), и днем (местами с грозами). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью +10...+15°C, днем +21...+26°C.
  • 6 июня: Характер погоды существенно не изменится: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь ночью и днем. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Воздух прогреется ночью до +12...+17°C, а днем - до приятных +22...+27°C.
  • 7 июня: Небо затянет облаками, ожидается дождь. Ветер сменится на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17°C, днем будет держаться в пределах +21...+26°C.

Как сообщали Новини.LIVE, в День вышиванки в Харькове под открытым небом состоялся концерт народных музыкантов, которые играли в самом центре города. Для многих это был не просто праздник, а напоминание о доме, который приходится защищать уже четвертый год войны.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Сегодня это обычная, опрятная зеленая зона с традиционной брусчаткой, гранитными лестницами и классическими скамейками под большими деревьями. Однако вскоре это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
