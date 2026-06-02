Харків накриють грози, але буде тепло: сюрпризи погоди завтра

Перші дні літа принесуть на Харківщину справжнє тепло, проте сонячні дні періодично розбавлятимуть короткочасні дощі та літні грози. За прогнозами синоптиків, температурні показники впевнено триматимуться на комфортних літніх позначках, хоча погода залишатиметься мінливою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 3 червня

У середу, 3 червня, на жителів Харківщини чекає приємна та суха погода. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: температура повітря вночі становитиме +10…+15°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до по-справжньому літніх +21…+26°C.

У Харкові: нічна температура коливатиметься в межах +12…+14°C, а вдень повітря прогріється до +22…+24°C.

Пожежна небезпека в регіоні

Згідно з даними карти Харківського РЦГМ, ситуація з пожежною небезпекою в області на 3 червня залишається неоднорідною. У Харкові, Золочеві та Богодухові оголошено надзвичайний (5-й) клас пожежної небезпеки. Високий (4-й) рівень загрози утримується у Слобожанському, а середній (3-й) прогнозують для Коломака. Водночас у Великому Бурлуці, Куп'янську, Ізюмі, Лозовій та Берестині ситуація стабільна — там зафіксовано низький рівень небезпеки.

Прогноз погоди на 4–7 червня

Надалі погода стане більш примхливою та вологою:

4 червня: Хмарно з проясненнями. Пройде невеликий короткочасний дощ, а вдень місцями прогримить гроза. Вітер східної чверті, 5–10 м/с. Температура вночі +10…+15°C, вдень +19…+24°C.

5 червня: Утримається хмарна погода з проясненнями. Невеликі короткочасні дощі очікуються і вночі (місцями), і вдень (місцями з грозами). Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +10…+15°C, вдень +21…+26°C.

6 червня: Характер погоди суттєво не зміниться: хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ вночі та вдень. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Повітря прогріється вночі до +12…+17°C, а вдень — до приємних +22…+27°C.

7 червня: Небо затягне хмарами, очікується дощ. Вітер зміниться на південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17°C, вдень триматиметься в межах +21…+26°C.

