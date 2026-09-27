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Главная Харьков Вода значительно подорожает: что изменится для харьковчан в октябре

Вода значительно подорожает: что изменится для харьковчан в октябре

Ua ru
27 сентября 2026 14:23
Тарифы в Харькове с 1 октября 2026 года: вода, газ, свет и тепло
Люди гуляют в парке в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.

О том, сколько харьковчане будут платить за коммунальные услуги и какие ещё изменения принесёт октябрь, рассказывает Новини.LIVE.

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Тарифы на холодную воду в Харькове

Наиболее заметные изменения касаются холодной воды и водоотведения. С 1 октября вступает в силу решение исполкома Харьковского горсовета №509, которым КП "Харьковские тепловые сети" установило новые тарифы. Для потребителей, не являющихся предприятиями в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, установлены следующие тарифы без НДС:

  • холодная вода — 40,524 грн за кубометр;
  • водоотведение — 17,175 грн за кубометр.

С НДС это около 48,63 грн за кубометр холодной воды и 20,61 грн за кубометр водоотведения. В сумме водоснабжение и водоотведение одного кубометра обходятся примерно в 69,24 грн, что в 2,8 раза больше, чем сейчас. В горсовете необходимость пересмотра тарифов объясняли ростом расходов предприятия. Подорожали электроэнергия, реагенты, материалы, ремонт и оплата труда.

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Добавим, что повышение тарифа на водоснабжение в Харькове планируется в два этапа. Второй этап вступит в силу с 1 января 2027 года:

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  • водоснабжение — 57,504 грн за кубометр;
  • водоотведение — 27,992 грн за кубометр.

Сколько будет стоить горячая вода

С горячей водой ситуация иная. Для населения тариф в октябре не повышают. Харьковчане продолжают платить:

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  • 93,22 грн за кубометр, если полотенцесушитель подключен к системе централизованного горячего водоснабжения;
  • 86,32 грн за кубометр, если такого подключения нет.

Исполком Харьковского горсовета еще 19 августа утвердил новые тарифы на тепло и горячую воду. Они вступают в силу с 1 октября, но для населения применяются тарифы на уровне 24 февраля 2022 года. Причина заключается в моратории на повышение тарифов для населения в сфере теплоснабжения.

Тариф на отопление в Харькове

Отопление для населения также не дорожает. Для населения продолжают применяться тарифы, действовавшие по состоянию на 24 февраля 2022 года. Это предусмотрено решением исполкома № 446 и связано с действующим мораторием. В то же время точная дата начала отопительного сезона в Харькове будет зависеть от погоды и решения городских властей.

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Тариф на электроэнергию в октябре

Для большинства бытовых потребителей электроэнергия в октябре будет стоить, как и раньше, 4,32 грн за кВт·ч. Правительство продлило действие этой фиксированной цены до 31 октября 2026 года включительно.

Однако с 1 октября начинается льготный период для определенных правительством домохозяйств с электроотоплением, а также домов без газоснабжения и централизованного или автономного отопления.
Для них будет действовать цена 2,64 грн за кВт·ч за первые 2 000 кВт·ч в месяц. Если потребление превысит этот объем, за электроэнергию свыше 2 000 кВт·ч нужно будет платить по 4,32 грн. Льготный период длится с 1 октября по 30 апреля.

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Цена на газ в Харькове

Для клиентов ГК "Нафтогаз Украины" цена на газ в октябре не изменится. Кубометр стоит 7,96 грн с НДС. Тарифный план «Фиксированный» действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Таким образом, за 10 кубометров газа потребитель заплатит 79,60 грн, за 50 кубометров — 398 грн, а за 100 кубометров — 796 грн.

Доставка газа оплачивается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн за кубометр в месяц без НДС, или 0,516 грн с НДС.

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Проезд в городском транспорте и парковки

Городской общественный транспорт в октябре остается бесплатным. Платить не нужно за проезд в метро, трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах. Городские власти ранее сообщали, что бесплатный проезд в муниципальном транспорте сохранят в течение всего 2026 года.

Муниципальные парковки, работу которых в качестве платных площадок приостановили после введения военного положения, также остаются бесплатными. Это не касается частных стоянок и паркингов, владельцы которых самостоятельно определяют стоимость услуг.

Субсидии в октябре

В октябре начинается назначение жилищных субсидий на отопительный период. Для большинства людей, которые уже получают помощь, перерасчет проводится автоматически, поэтому повторно подавать заявление не нужно. Однако бывают случаи, когда необходимо обратиться в Пенсионный фонд. В частности, это касается тех, кто оформляет субсидию впервые или у кого произошли изменения, влияющие на право на помощь.

Важный нюанс касается дат. Для расчета жилищной субсидии продолжительность отопительного сезона учитывается с 16 октября по 15 апреля. Если документы подать с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидию могут назначить с начала отопительного периода, но не раньше возникновения права на неё.

Выплаты ВПЛ в октябре

В сентябре правила предоставления помощи на проживание для ВПЛ изменили. Правительство разрешило продлевать её ещё на один шестимесячный период. Максимальное количество таких периодов увеличили с пяти до шести, то есть в общей сложности до 36 месяцев. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2026 года. Размер помощи составляет 2 000 грн в месяц для взрослого и 3 000 грн для ребенка или человека с инвалидностью. Для тех, кто соответствует установленным критериям, выплату могут продлить автоматически.

Переход на зимнее время

Еще одно изменение в конце октября касается часов. В 2026 году последнее воскресенье месяца приходится на 25 октября. Согласно действующему порядку, в последнее воскресенье октября в 4:00 стрелки переводят на один час назад. Таким образом, в ночь с 24 на 25 октября Харьков, как и вся Украина, должен перейти на зимнее время.

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта водоотводных сетей изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса №11.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Помимо обустройства пляжной зоны, здесь установили новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это место стало максимально комфортным для харьковчан. Проект обновления здесь продлится ещё несколько лет.

тарифы коммунальные услуги выплаты вода Новости Харькова цены
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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