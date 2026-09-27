Тарифи у Харкові з 1 жовтня 2026: вода, газ, світло і тепло

Люди гуляють у парку в Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.

Про те, скільки харків'яни платитимуть за комунальні послуги та які ще зміни принесе жовтень, розповідає Новини.LIVE.

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Тарифи на холодну воду у Харкові

Найпомітніші зміни стосуються холодної води та водовідведення. З 1 жовтня набирає чинності рішення виконкому Харківської міськради №509, яким КП "Харківські теплові мережі" встановило нові тарифи. Для споживачів, які не є підприємствами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, встановлені такі тарифи без ПДВ:

холодна вода — 40,524 грн за кубометр;

водовідведення — 17,175 грн за кубометр.

З ПДВ це близько 48,63 грн за кубометр холодної води та 20,61 грн за кубометр водовідведення. Разом водопостачання та відведення одного кубометра коштують близько 69,24 грн, що у 2,8 раза більше, ніж зараз. У міськраді необхідність перегляду тарифів пояснювали зростанням витрат підприємства. Подорожчали електроенергія, реагенти, матеріали, ремонт та оплата праці.

Додамо, що підвищення тарифу на водопостачання у Харкові планується у два етапи. Другий етап набуде чинності з 1 січня 2027 року:

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водопостачання — 57,504 грн за кубометр;

водовідведення — 27,992 грн за кубометр.

Скільки коштуватиме гаряча вода

З гарячою водою ситуація інша. Для населення тариф у жовтні не підвищують. Харків'яни продовжують платити:

93,22 грн за кубометр, якщо рушникосушильник підключений до системи централізованого гарячого водопостачання;

86,32 грн за кубометр, якщо такого підключення немає.

Виконком Харківської міськради ще 19 серпня затвердив нові тарифи на тепло та гарячу воду. Вони починають діяти з 1 жовтня, але для населення застосовують тарифи на рівні 24 лютого 2022 року. Причина полягає у мораторії на підвищення тарифів для населення у сфері теплопостачання.

Тариф на опалення у Харкові

Опалення для населення також не дорожчає. Для населення продовжують застосовувати тарифи, які діяли станом на 24 лютого 2022 року. Це передбачено рішенням виконкому №446 та пов'язано з чинним мораторієм. Водночас точна дата початку опалювального сезону в Харкові залежатиме від погоди та рішення міської влади.

Тариф на електроенергію у жовтні

Для більшості побутових споживачів електроенергія у жовтні коштуватиме, як і раніше, 4,32 грн за кВт·год. Уряд продовжив дію цієї фіксованої ціни до 31 жовтня 2026 року включно.

Однак з 1 жовтня починається пільговий період для визначених урядом домогосподарств з електроопаленням, а також будинків без газопостачання та централізованого або автономного опалення.

Для них діятиме ціна 2,64 грн за кВт·год за перші 2 000 кВт·год на місяць. Якщо споживання перевищить цей обсяг, за електроенергію понад 2 000 кВт·год потрібно платити по 4,32 грн. Пільговий період триває з 1 жовтня до 30 квітня.

Ціна на газ у Харкові

Для клієнтів ГК "Нафтогаз України" ціна газу у жовтні не змінюється. Кубометр коштує 7,96 грн з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Отже, за 10 кубометрів газу споживач заплатить 79,60 грн, за 50 кубометрів — 398 грн, а за 100 кубометрів — 796 грн.

Доставка газу оплачується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн за кубометр на місяць без ПДВ, або 0,516 грн з ПДВ.

Проїзд у міському транспорті та парковки

Міський громадський транспорт у жовтні залишається безкоштовним. Платити не потрібно за проїзд у метро, трамваях, тролейбусах та комунальних автобусах. Міська влада раніше повідомляла, що безоплатний проїзд у муніципальному транспорті збережуть протягом усього 2026 року.

Муніципальні парковки, роботу яких як платних майданчиків призупинили після запровадження воєнного стану, також залишаються безкоштовними. Це не стосується приватних стоянок та паркінгів, власники яких самостійно визначають вартість послуг.

Субсидії у жовтні

У жовтні починається призначення житлових субсидій на опалювальний період. Для більшості людей, які вже отримують допомогу, перерахунок проводять автоматично, тому повторно подавати заяву не потрібно. Однак є випадки, коли необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Зокрема, це стосується тих, хто оформлює субсидію вперше або в кого відбулися зміни, що впливають на право на допомогу.

Важливий нюанс стосується дат. Для розрахунку житлової субсидії тривалість опалювального сезону враховують з 16 жовтня до 15 квітня. Якщо документи подати з 1 жовтня до 30 листопада включно, субсидію можуть призначити з початку опалювального періоду, але не раніше виникнення права на неї.

Виплати ВПО у жовтні

У вересні правила допомоги на проживання для ВПО змінили. Уряд дозволив продовжувати її ще на один шестимісячний період. Максимальну кількість таких періодів збільшили з п'яти до шести, тобто загалом до 36 місяців. Зміни застосовуються з 1 вересня 2026 року. Розмір допомоги становить 2 000 грн на місяць для дорослого та 3 000 грн для дитини або людини з інвалідністю. Для тих, хто відповідає встановленим критеріям, виплату можуть продовжити автоматично.

Перехід на зимовий час

Ще одна зміна наприкінці жовтня стосується годинників. У 2026 році остання неділя місяця припадає на 25 жовтня. За чинним порядком в останню неділю жовтня о 4:00 стрілки переводять на одну годину назад. Отже, в ніч із 24 на 25 жовтня Харків, як і вся Україна, має перейти на зимовий час.

Новини.LIVE писали, що у Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Окрім облаштування пляжної зони, тут встановили нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.