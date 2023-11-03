Прогноз погоды в Харькове на 3 ноября.

Женщина переходит мост в тумане в парке. Иллюстрированное фото: УНИАН

В пятницу 3 ноября в Харькове и области утро начнется без существенных осадков, но с туманом, который может значительно снизить видимость на дорогах до 500 метров. Водителям следует быть особенно осторожными и использовать дорожные фары во время движения.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 3 ноября

В Харьковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью в области не ожидается существенных осадков, но будет туман. Ночью ожидается дождь. Во второй половине дня, после обеда, также ожидается дождь.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Температура воздуха ночью будет +1...+6°C тепла, а днем поднимется до +8...+13°C . Ветер будет дуть юго-восточным направлением со скоростью 7-12 м/с.

Какая будет погода в Харькове сегодня

В Харькове аналогичная ситуация - ночью не ожидается осадков, но ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Днем в городе прогнозируется дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться +2...+4°C, а днем будет держаться на уровне +9...+11°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

По предупреждению синоптиков, видимость на дорогах может быть ограничена ночью и утром, поэтому рекомендуем водителям быть особенно осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что Укргидрометцетр предупредил украинцев о мощном урагане.