Прогноз погоды в Харькове на 3 ноября.

Водителям очень не повезет — какой будет погода в Харьковской области сегодня
В пятницу 3 ноября в Харькове и области утро начнется без существенных осадков, но с туманом, который может значительно снизить видимость на дорогах до 500 метров. Водителям следует быть особенно осторожными и использовать дорожные фары во время движения.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харьковской области 3 ноября
В Харьковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью в области не ожидается существенных осадков, но будет туман. Ночью ожидается дождь. Во второй половине дня, после обеда, также ожидается дождь.
Температура воздуха ночью будет +1...+6°C тепла, а днем поднимется до +8...+13°C . Ветер будет дуть юго-восточным направлением со скоростью 7-12 м/с.
Какая будет погода в Харькове сегодня
В Харькове аналогичная ситуация - ночью не ожидается осадков, но ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Днем в городе прогнозируется дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться +2...+4°C, а днем будет держаться на уровне +9...+11°C.
По предупреждению синоптиков, видимость на дорогах может быть ограничена ночью и утром, поэтому рекомендуем водителям быть особенно осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, что Укргидрометцетр предупредил украинцев о мощном урагане.
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