Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Водителям очень не повезет — какой будет погода в Харьковской области сегодня arrow

Водителям очень не повезет — какой будет погода в Харьковской области сегодня

3 ноября 2023 06:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове на 3 ноября.
Женщина переходит мост в тумане в парке. Иллюстрированное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В пятницу 3 ноября в Харькове и области утро начнется без существенных осадков, но с туманом, который может значительно снизить видимость на дорогах до 500 метров. Водителям следует быть особенно осторожными и использовать дорожные фары во время движения.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харьковской области 3 ноября

В Харьковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью в области не ожидается существенных осадков, но будет туман. Ночью ожидается дождь. Во второй половине дня, после обеда, также ожидается дождь.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Температура воздуха ночью будет +1...+6°C тепла, а днем поднимется до +8...+13°C . Ветер будет дуть юго-восточным направлением со скоростью 7-12 м/с.

Какая будет погода в Харькове сегодня

В Харькове аналогичная ситуация - ночью не ожидается осадков, но ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Днем в городе прогнозируется дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться +2...+4°C, а днем будет держаться на уровне +9...+11°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

По предупреждению синоптиков, видимость на дорогах может быть ограничена ночью и утром, поэтому рекомендуем водителям быть особенно осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что Укргидрометцетр предупредил украинцев о мощном урагане.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме