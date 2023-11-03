Прогноз погоди у Харкові та області на 3 листопада.

Водіям дуже не пощастить — якою буде погода на Харківщині сьогодні
У п'ятницю, 3 листопада, у Харкові та області ранок розпочнеться без істотних опадів, але з туманом, який може значно знизити видимість на дорогах до 500 метрів. Водіям слід бути особливо обережними та використовувати дорожні фари під час руху.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди в Харківській області 3 листопада
У Харківській області прогнозується хмарна погода з проясненнями вдень. Вночі в області не передбачається істотних опадів, але буде туман. Вдень очікується дощ. У другій половині дня, вже після обіду, також очікується дощ.
Температура повітря вночі становитиме +1...+6°C, а вдень підніметься до +8...+13°C. Вітер буде дути південно-східним напрямком із швидкістю 7-12 м/с.
Якою буде погода в Харкові сьогодні
У Харкові аналогічна ситуація - вночі не передбачається опадів, але очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Вдень в місті також прогнозується дощ. Температура повітря вночі коливатиметься +2...+4°C, а вдень буде триматися на рівні +9...+11°C.
За попередженням синоптиків, видимість на дорогах може бути обмежено вночі та вранці, тому радимо водіям бути особливо обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, що Укргідрометцетр попередив українців про потужний ураган.
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