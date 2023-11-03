Прогноз погоди у Харкові та області на 3 листопада.

Жінка переходить міст в тумані у парку. Ілюстроване фото: УНІАН

У п'ятницю, 3 листопада, у Харкові та області ранок розпочнеться без істотних опадів, але з туманом, який може значно знизити видимість на дорогах до 500 метрів. Водіям слід бути особливо обережними та використовувати дорожні фари під час руху.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди в Харківській області 3 листопада

У Харківській області прогнозується хмарна погода з проясненнями вдень. Вночі в області не передбачається істотних опадів, але буде туман. Вдень очікується дощ. У другій половині дня, вже після обіду, також очікується дощ.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Температура повітря вночі становитиме +1...+6°C, а вдень підніметься до +8...+13°C. Вітер буде дути південно-східним напрямком із швидкістю 7-12 м/с.

Якою буде погода в Харкові сьогодні

У Харкові аналогічна ситуація - вночі не передбачається опадів, але очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Вдень в місті також прогнозується дощ. Температура повітря вночі коливатиметься +2...+4°C, а вдень буде триматися на рівні +9...+11°C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

За попередженням синоптиків, видимість на дорогах може бути обмежено вночі та вранці, тому радимо водіям бути особливо обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що Укргідрометцетр попередив українців про потужний ураган.