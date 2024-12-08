Прогноз погоды в Харькове на завтра 9 декабря

Водителям не стоит спешить — прогноз погоды в Харькове на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 9 декабря, ожидается облачной. Синоптики предупреждают об гололедице и тумане.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 9 декабря
В Харьковской области существенных осадков не ожидается. Ночью местами будет туман.
На дорогах ожидается гололедица. Синоптики рассказали, что ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области — ночью -3 °C...+2 °C, днем -1...+4 °C.
В Харькове также без существенных осадков. Температура воздуха ожидается ночью 0...-2 °C, днем +1...+3 °C.
Напомним, синоптики рассказали, что завтра в Украине ожидаются осадки. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра до 20 м/с.
Также температура воздуха на следующей неделе будет с аномально высокими показателями.
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