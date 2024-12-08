Прогноз погоди в Харкові на завтра 9 грудня

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 9 грудня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про ожеледицю та туман.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 9 грудня

У Харківській області істотних опадів не передбачається. Однак вночі місцями буде туман.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня. Фото: Укргідрометцентр

На дорогах очікується ожеледиця. Синоптики розповіли, що вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря по області — вночі -3 °C...+2 °C, вдень -1...+4 °C.

У Харкові також без істотних опадів. Температура повітря очікується вночі 0...-2 °C, вдень +1...+3 °C.

Допис Харківського регіонального центру із гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики розповіли, що завтра в Україні очікуються опади. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру до 20 м/с.

Також температура повітря протягом наступного тижня буде з аномально високими показниками.