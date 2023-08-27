Водитель не справилась с управлением: в полиции рассказали о ДТП в Харьковской области

Место ДТП. Фото: полиция Харьковской обл.

На Харьковщине произошло ДТП со смертельным исходом. 19-летняя водитель не справилась с управлением, что привело к гибели двух ее пассажиров.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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27 августа около 04:45 на автодороге "Харьков-Волчанск" в пгт Старый Салтов произошло ДТП. 19-летняя харьковчанка не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля Mitsubishi Pajero. Водитель получила многочисленные травмы. Ее доставили в больницу.

Уничтоженное из-за ДТП авто. Фото: полиция Харьковской обл.

"В результате ДТП погибли на месте двое пассажиров транспортного средства — 28-летняя женщина и 25-летний мужчина", — говорится в сообщении полиции.

Еще один 21-летний пассажир от госпитализации отказался.

Место ДТП. Фото: полиция Харьковской обл.

Продолжается расследование. Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, на трассе Одесса-Рени произошло ДТП. Среди пострадавших есть дети.

Также 26 августа в Киевской области произошло масштабное ДТП с пятью машинами.