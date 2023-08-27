Водійка не впоралась з керуванням: у поліції розповіли про ДТП на Харківщині

Місце ДТП. Фото: поліція Харківської обл.

На Харківщині трапилась ДТП з смертельними наслідками. 19-річна водійка не впоралась з керування, що призвело до загибелі двох її пасажирів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Читайте також:

Що відомо про смертельну ДТП у Харківській області

27 серпня близько 04:45 на автошляху "Харків-Вовчанськ" в смт Старий Салтів трапилась ДТП. 19-річна харків'янка не впоралася з керуванням та допустила перекидання автомобіля Mitsubishi Pajero. Водійка отримала численні травми. Її доставили до лікарні.

Понищене через ДТП авто. Фото: поліція Харківської обл.

"Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів транспортного засобу - 28-річна жінка та 25-річний чоловік", — йдеться у повідомленні поліції.

Ще один 21-річний пасажир від госпіталізації відмовився.

Місце ДТП. Фото: поліція Харківської обл.

Триває розслідування. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені трапилась ДТП. Серед постраждалих є діти.

Також 26 серпня у Київській області сталася масштабна ДТП із п'ятьма машинами.