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Водійка не впоралась з керуванням: у поліції розповіли про ДТП на Харківщині

27 серпня 2023 20:58
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Валерія Пержун
редактор
Водійка не впоралась з керуванням: у поліції розповіли про ДТП на Харківщині
Місце ДТП. Фото: поліція Харківської обл.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На Харківщині трапилась ДТП з смертельними наслідками. 19-річна водійка не впоралась з керування, що призвело до загибелі двох її пасажирів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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27 серпня близько 04:45 на автошляху "Харків-Вовчанськ" в смт Старий Салтів трапилась ДТП. 19-річна харків'янка не впоралася з керуванням та допустила перекидання автомобіля Mitsubishi Pajero. Водійка отримала численні травми. Її доставили до лікарні. 

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Понищене через ДТП авто. Фото: поліція Харківської обл. 

"Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів транспортного засобу - 28-річна жінка та 25-річний чоловік", — йдеться у повідомленні поліції. 

Ще один 21-річний пасажир від госпіталізації відмовився.

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Місце ДТП. Фото: поліція Харківської обл. 

Триває розслідування. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені трапилась ДТП. Серед постраждалих є діти.

Також 26 серпня у Київській області сталася масштабна ДТП із п'ятьма машинами.

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