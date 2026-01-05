Военный объяснил, почему не стоит эвакуировать Фельдман Экопарк

Мужчина выносит раненую птицу. Фото: REUTERS/Sofia Gatilova

Командир подразделения беспилотных систем 28 отдельной механизированной бригады Сергей Ярый заявил, что удар российских войск управляемой авиабомбой по "Фельдман Экопарк" в Харькове является составляющей психологического давления на гражданское население. Поэтому, по его мнению, разговоры о полной эвакуации таких пространств могут только сыграть на пользу врагу.

Об этом Сергей Ярик высказался в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 5 января.

Военный считает, что эвакуировать "Фельдман Экопарк" не нужно

По его словам, Харьков остается мирным городом, в котором нет военных объектов, в том числе и на территории парков.

"Город Харьков — это город, это мирный город, в котором военных нет, тем более в парке. И они используют, как мы видим, большие авиабомбы, ракеты, как недавно были попадания в жилые дома. Поэтому для врага это нормально", — высказался Сергей Ярик.

Сергей Ярый подчеркнул, что реакция общества на такие удары имеет большое значение, ведь массовые призывы к эвакуации гражданских пространств могут создавать дополнительное напряжение и расшатывать внутреннюю устойчивость общества. Он отметил, что "Фельдман Экопарк" является гражданским объектом и символом мирной жизни для харьковчан, а его работа даже в сложных условиях имеет важное психологическое значение для жителей города.

"Если мы сейчас будем прибегать в такое категорическое сопротивление всему, везде будет эвакуация, никаких елок, никаких праздничного настроения на какие-то праздники. Ну, гражданские люди будут тоже понимать, что какая-то будет такая смута. Мне кажется, что надо сплотиться людям и меньше использовать таких распрей между собой", — заявил военный.



Экопарк под Харьковом не впервые страдает от войны. В 2022 году территория комплекса оказалась вблизи активной линии боевых действий и фактически находилась в серой зоне. Тогда в результате обстрелов и во время попыток ухода и эвакуации животных погибли пятеро работников заведения и несовершеннолетний волонтер, также были потери среди животных.

Напомним, в результате недавнего российского удара по экопарку в Харькове возникли масштабные разрушения. Несколько животных погибло или получило травмы.

В то же время в Харькове возник скандал на фоне атаки россиян по экопарку, в частности зоозащитница Марина Суркова написала в полицию заявление с жалобой на "жестокое обращение с животными" на территории экопарка. Руководство экопарка отреагировало на обвинения и ответило, что будет с животными и парком дальше.