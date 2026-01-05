Відео
Головна Харків Військовий виступив проти евакуації "Фельдман Екопарку"

Військовий виступив проти евакуації "Фельдман Екопарку"

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 14:54
Військовий пояснив, чому не варто евакуйовувати Фельдман Екопарк
Чоловік виносить пораненого птаха. Фото: REUTERS/Sofia Gatilova

Командир підрозділу безпілотних систем 28 окремої механізованої бригади Сергій Ярий заявив, що удар російських військ керованою авіабомбою по "Фельдман Екопарку" у Харкові є складовою психологічного тиску на цивільне населення. Тому, на його думку, розмови про повну евакуацію таких просторів можуть лише зіграти на користь ворогу.

Про це Сергій Ярик висловився в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 5 січня.

Читайте також:

Військовий вважає, що евакуйовувати "Фельдман Екопарк" не потрібно

За його словами, Харків залишається мирним містом, у якому немає військових об'єктів, зокрема й на території парків. 

"Місто Харків — це місто, це мирне місто, в якому військових немає, тим паче в парку. І вони використовують, як ми бачимо, великі авіабомби, ракети, як нещодавно були попадання в житлові будинки. Тому для ворога це нормально", — висловився Сергій Ярик.

Сергій Ярий підкреслив, що реакція суспільства на такі удари має велике значення, адже масові заклики до евакуації цивільних просторів можуть створювати додаткову напругу й розхитувати внутрішню стійкість громади. Він зазначив, що "Фельдман Екопарк" є цивільним об’єктом і символом мирного життя для харків'ян, а його робота навіть у складних умовах має важливе психологічне значення для мешканців міста.

"Якщо ми зараз будемо вдаватися в такий категоричний супротив всьому, всюди буде евакуація, ніяких ялинок, ніяких святкового настрою на якісь свята. Ну, цивільні люди будуть теж розуміти, що якась буде така смута. Мені здається, що треба згуртуватись людям та менше використовувати таких чвар між собою", — заявив військовий.

Екопарк під Харковом не вперше страждає від війни. У 2022 році територія комплексу опинилася поблизу активної лінії бойових дій і фактично перебувала у сірій зоні. Тоді внаслідок обстрілів та під час спроб догляду й евакуації тварин загинули п'ятеро працівників закладу та неповнолітній волонтер, також були втрати серед тварин.

Нагадаємо, внаслідок нещодавнього російського удару по екопарку в Харкові виникли масштабні руйнування. Кілька тварин загинуло або отримало травми. 

Водночас у Харкові виник скандал на тлі атаки росіян по екопарку. Зокрема зоозахисниця Марина Суркова написала до поліції заяву зі скаргою на "жорстоке поводження з тваринами" на території екопарку. Керівництво екопарку відреагувало на звинувачення та відповіло, що буде з тваринами та парком далі.

Харків евакуація тварини обстріли Олександр Фельдман Екопарк
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
