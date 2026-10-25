Военнослужащий из НРК. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Война в Украине выходит на новый уровень, когда боевые действия могут вестись не только на земле и в воздухе, но и под землей. Украинские военные уже используют подземные коммуникации для выполнения боевых задач. Важную роль в этом играют роботы, которые помогают доставлять необходимое на позиции и снижают риски для бойцов.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

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Новый этап войны

Боевые действия под землей становятся отдельным направлением современной войны. Российские военные ранее уже использовали подземные коммуникации для проведения операций, в частности на Курской области. Некоторые их действия оказались неожиданными для украинских защитников. Однако ВСУ также начали активно использовать такие возможности. Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что операция "Велес" показала новые возможности ведения боевых действий. По его мнению, подземное пространство теперь станет еще одним местом противостояния, за которым будут внимательно следить обе стороны.

"Война теперь переходит из воздушного пространства, из пространства дронов, с земли уже и под землю. И это полноценные боевые действия, которые, уверен, будут продолжаться", — заявил Братчук.

Особое значение такие операции имеют на Купянском направлении. Именно там украинские военные демонстрируют новые подходы к использованию подземной инфраструктуры. По словам спикера, опыт операции "Велес" подтверждает, что подземные коммуникации могут служить не только местом проведения боев, но и маршрутами для обеспечения военных.

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Украинская тактика

Главное отличие украинского подхода от российского заключается в использовании технологий. Как пояснил Братчук, российская армия в основном полагается на пехоту, которую отправляет выполнять задачи под землей. Зато украинские военные все активнее применяют роботизированные комплексы. Такие машины могут перевозить боеприпасы и другие необходимые грузы. Это позволяет снабжать позиции без постоянного привлечения людей к опасным перевозкам.

"Украина сегодня использует, в том числе, как показал "Велес", роботизированные комплексы, которые, в частности, обеспечивают логистику. То есть, во-первых, сохраняются жизни бойцов", — пояснил пресс-секретарь.

По мнению Братчука, в дальнейшем украинская армия будет использовать еще больше технологических решений для подземных операций. В то же время обе стороны будут уделять больше внимания подземным маршрутам, поскольку они могут влиять на ход боев.

Операция «Велес»

22 октября 2026 года 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" раскрыл подробности подземной контрнаступательной операции "Велес" на Купянском направлении. Украинские военные прошли более 15 километров по подземным коммуникациям и вышли в тыл российских войск. Одновременно другие подразделения наступали на поверхности, а беспилотники наносили удары по врагу.

По данным "Хартии", в ходе операции удалось взять в плен более 30 российских военных. Еще более 100 оккупантов понесли потери. Одним из главных результатов стало то, что россияне лишились возможности использовать этот подземный маршрут для проникновения в тыл украинских позиций вблизи Купянска.

Подготовка к операции длилась месяцами. Бойцы тренировались передвигаться по узким туннелям, работать в темноте и вести бои в ограниченном пространстве. Под землей не было стабильной радиосвязи и GPS, поэтому военным пришлось использовать специальные технические решения. В самих газовых трубах применяли не только стрелковое оружие, но и роботизированные комплексы. В корпусе "Хартия" назвали "Велес" первой в мире полномасштабной подземной контрнаступательной операцией.

Как сообщали Новини.LIVE, на Волчанском направлении российские военные пытаются обходить украинские позиции и проникать в тыл небольшими группами. Для этого они используют лесополосы, туман и другие природные условия. В то же время украинские подразделения выявляют такие группы и уничтожают их. Тактика оккупантов меняется, а активность вражеских дронов затрудняет передвижение вблизи фронта.

Также Новини.LIVE сообщали, что войска РФ продолжают штурмы на направлении Боровой в Харьковской области, но за время летней кампании не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.