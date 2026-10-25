Військовий з НРК. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Війна в Україні виходить на новий рівень, де бої можуть тривати не лише на землі та в повітрі, а й під землею. Українські військові вже використовують підземні комунікації для виконання бойових завдань. Важливу роль у цьому відіграють роботи, які допомагають доставляти необхідне на позиції та зменшують ризики для бійців.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

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Новий етап війни

Бойові дії під землею стають окремим напрямком сучасної війни. Російські військові раніше вже використовували підземні комунікації для проведення операцій, зокрема на Курщині. Деякі їхні дії виявилися несподіваними для українських захисників. Однак ЗСУ також почали активно використовувати такі можливості. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що операція "Велес" показала нові можливості ведення бойових дій. На його думку, підземний простір тепер стане ще одним місцем протистояння, за яким уважно стежитимуть обидві сторони.

"Війна переходить тепер з малого повітря, з дронового повітря, з землі вже і під землю. І це повноцінні бойові дії, які, впевнений, будуть продовжуватися", — заявив Братчук.

Особливе значення такі операції мають на Куп'янському напрямку. Саме там українські військові демонструють нові підходи до використання підземної інфраструктури. За словами речника, досвід операції "Велес" підтверджує, що підземні комунікації можуть бути не лише місцем проведення боїв, а й маршрутами для забезпечення військових.

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Українська тактика

Головна відмінність українського підходу від російського полягає у використанні технологій. Як пояснив Братчук, російська армія переважно покладається на піхоту, яку відправляє виконувати завдання під землею. Натомість українські військові дедалі активніше застосовують роботизовані комплекси. Такі машини можуть перевозити боєприпаси та інші необхідні вантажі. Це дозволяє забезпечувати позиції без постійного залучення людей до небезпечних перевезень.

"Україна сьогодні використовує в тому числі, відповідно, і Велес це показав, і роботизовані комплекси, які в тому числі забезпечують логістику. Тобто, по-перше, зберігається життя бійців", — пояснив речник.

На думку Братчука, надалі українська армія використовуватиме ще більше технологічних рішень для підземних операцій. Водночас обидві сторони приділятимуть більше уваги підземним маршрутам, оскільки вони можуть впливати на перебіг боїв.

Операція "Велес"

22 жовтня 2026 року 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" розкрив подробиці підземної контрнаступальної операції "Велес" на Куп'янському напрямку. Українські військові пройшли понад 15 кілометрів підземними комунікаціями та вийшли в тил російських військ. Одночасно інші підрозділи наступали на поверхні, а безпілотники завдавали ударів по ворогу.

За даними "Хартії", під час операції вдалося взяти в полон понад 30 російських військових. Ще понад 100 окупантів зазнали втрат. Одним із головних результатів стало те, що росіяни втратили можливість використовувати цей підземний маршрут для проникнення в тил українських позицій поблизу Куп'янська.

Підготовка до операції тривала місяцями. Бійці тренувалися пересуватися вузькими тунелями, працювати в темряві та вести бої в обмеженому просторі. Під землею не було стабільного радіозв'язку та GPS, тому військовим довелося використовувати спеціальні технічні рішення. У самих газових трубах застосовували не лише стрілецьку зброю, а й роботизовані комплекси. У корпусі "Хартія" назвали "Велес" першою у світі повномасштабною підземною контрнаступальною операцією.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Вовчанському напрямку російські військові намагаються обходити українські позиції та проникати в тил малими групами. Для цього вони використовують лісосмуги, туман та інші природні умови. Водночас українські підрозділи виявляють такі групи й знищують їх. Тактика окупантів змінюється, а активність ворожих дронів ускладнює пересування поблизу фронту.

Також Новини.LIVE писали, що війська РФ продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.