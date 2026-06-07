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Главная Харьков Войска РФ начали бить дронами по трассе между Харьковом и Сумами

Войска РФ начали бить дронами по трассе между Харьковом и Сумами

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 16:12
Войска РФ начали бить дронами по трассе между Харьковом и Сумами
спасатель тушит грузовик. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Российские войска расширяют атаки на логистику в приграничных регионах Украины. С начала июня под ударами оказалось транспортное сообщение между Харьковом и Сумами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на советника министра обороны Украины и специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова, известного под позывным "Флеш".

Траса між Харковом та Сумами
Отрезок трассы по которой бьют оккупанты на Харьковщине. Фото: Сергей Бескрестнов

Удары по трассе между Харьковом и Сумами

По словам Сергея Бескрестнова, для ударов россияне выбрали район Богодухова на Харьковщине. Этот участок расположен примерно в 20 километрах от государственной границы с Россией. Советник отмечает, что речь идет не о случайных ударах по отдельным автомобилям, а о попытках повлиять на транспортное сообщение между двумя областными центрами.

"К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами", — отметил он.

Эксперт также отметил, что в нынешних условиях обычных призывов к осторожности для водителей уже недостаточно.

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"Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно, надо думать, что делать", — написал Бескрестнов.

Отметим, что если атаки на трассу между Харьковом и Сумами усилятся, это может повлиять на перевозку товаров, работу бизнеса и безопасность гражданского транспорта.

Перекрытие кольцевой дороги в Харьковской области

Ранее Новини.LIVE писали, что оккупанты начали бить дронами по транспорту, который движется по кольцевой дороге, из-за этого в конце мая ее закрыли для проезда. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липковского перекрестка. В начале июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что сейчас трассу пытаются обезопасить с помощью специальных антидронових сеток. Он сообщил, что на работу уйдет до 10 дней.

Также Новини.LIVE сообщали, что 6 и 7 июня россияне атаковали Харьков и 17 населенных пунктов области. В Молодовой российский FPV-дрон попал в автомобиль, а в Дергачах вражеский дрон попал в автозаправочную станцию. В результате удара загорелись две наземные емкости с горючим. В Слатино Дергачевской громады жертвой российской атаки стал 51-летний мужчина.

обстрелы Новости Харькова дроны атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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