Війська РФ почали бити дронами по трасі між Харковом і Сумами

рятувальник гасить вантажівку. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Російські війська розширюють атаки на логістику в прикордонних регіонах України. З початку червня під ударами опинилося транспортне сполучення між Харковом і Сумами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на радника міністра оборони України та фахівця із радіотехнологій Сергія Бескрестнова, відомого під позивним "Флеш".

Відрізок траси по якій б'ють окупанти на Харківщині. Фото: Сергій Бескрестнов

Удари по трасі між Харковом і Сумами

За словами Сергія Бескрестнова, для ударів росіяни обрали район Богодухова на Харківщині. Ця ділянка розташована приблизно за 20 кілометрів від державного кордону з Росією. Радник зазначає, що мова йде не про випадкові удари по окремих автомобілях, а про спроби вплинути на транспортне сполучення між двома обласними центрами.

"На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами", — зазначив він.

Експерт також наголосив, що в нинішніх умовах звичайних закликів до обережності для водіїв уже недостатньо.

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"Прохання до водіїв бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо, треба думати, що робити", — написав Бескрестнов.

Зазначимо, що якщо атаки на трасу між Харковом і Сумами посиляться, це може вплинути на перевезення товарів, роботу бізнесу та безпеку цивільного транспорту.

Перекриття кільцевої дороги на Харківщині

Раніше Новини.LIVE писали, що окупанти почали бити дронами по транспорту, який рухається кільцевою дорогою, через це наприкінці травня її закрили для проїзду. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя. На початку червня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що зараз трасу намагаються убезпечити за допомогою спеціальних антидронових сіток. Він повідомив, що на роботу піде до 10 днів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 6 та 7 червня росіяни атакували Харків і 17 населених пунктів області. У Молодовій російський FPV-дрон влучив в автомобіль, а у Дергачах ворожий дрон поцілив в автозаправну станцію. Внаслідок удару загорілися дві наземні ємності з пальним. У Слатиному Дергачівської громади жертвою російської атаки став 51-річний чоловік.