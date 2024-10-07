Во время эвакуационной миссии на Покровском направлении погиб Тигран Галустян

Тигран Галустян. Фото: скриншот

В воскресенье, 6 октября, в Донецкой области российские военные FPV-дроном атаковали автомобиль, где находились представители волонтерской организации "Роза на Руке". В результате обстрела погиб один из волонтеров Тигран Галустян.

Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда ОО "Роза на Руке" в понедельник, 7 октября.

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Во время эвакуации на Покровском направлении в воскресенье, 6 октября, погиб волонтер из Харькова Тигран Галустян. Мужчина волонтерил в общественной организации "Розы на Руке".

"Это человек, который спас очень много жизней и всегда приходил на помощь. Нам очень трудно делиться этой новостью, и мы все глубоко опечалены", — говорится в сообщении.

Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь.

Напомним, во время боевых действий в Курской области погиб талантливый украинский боец ММА Назарий Гаврилец. Ему был всего 21 год.

Ранее на войне в боях с россиянами погиб известный фанат "Динамо".