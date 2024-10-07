Під час евакуаційної місії на Покровському напрямку загинув Тигран Галустян

Тигран Галустян. Фото: скриншот

У неділю, 6 жовтня, на Донеччині російські військові FPV-дроном атакували автомобіль, де перебували представники волонтерської організації "Троянда на Руці". Внаслідок обстрілу загинув один із волонтерів Тигран Галустян.

Про це повідомила пресслужба пошуково-рятувального загону ГО "Троянда на Руці" у понеділок, 7 жовтня.

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На евакуаційній місії на Донеччині загинув волонтер

Під час евакуації на Покровському напрямку у неділю, 6 жовтня, загинув волонтер із Харкова Тигран Галустян. Чоловік волонтерив у громадській організації "Троянди на Руці".

"Це людина, яка врятувала дуже багато життів і завжди приходила на допомогу. Нам дуже важко ділитися цією новиною, і ми всі глибоко засмучені", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що у загиблого залишилася маленька донечка.

Нагадаємо, під час бойових дій у Курській області загинув талановитий український боєць ММА Назарій Гаврилець. Йому був лише 21 рік.

Раніше на війні у боях із росіянами загинув відомий фанат "Динамо".