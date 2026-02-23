Оккупанты ранили волонтера Дениса Христова в Харьковской области

РФ атаковала дроном авто волонтера Христова в Харьковской области
Российские оккупанты атаковали автомобиль в Харьковской области. Известно, что в нем был украинский волонтер и телеведущий Денис Христов, который получил ранения.
Об этом Денис Христов сообщил в Facebook в понедельник, 23 февраля, передает Новини.LIVE.
Волонтер Христов попал под российский обстрел
"Ну вот и я съездил на эвакуацию в Гусинку, что на Купянщине. Вернее, не доехал", — отметил Христов.
Он показал фото поврежденного автомобиля для эвакуации гражданских с простреленными дверями и селфи с кровью на лице от полученных ранений.
Российские оккупанты нанесли удар по автомобилю в дороге.
Последние атаки российских оккупантов
В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой и ударными дронами. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.
В частности, этой ночью под ударом противника оказалась Одесская область. В результате атаки погибли три человека, также есть раненые.
Кроме того, Россия нанесла удар по Запорожью. Известно о раненом и погибшем.
