Україна
РФ атаковала дроном авто волонтера Христова в Харьковской области

РФ атаковала дроном авто волонтера Христова в Харьковской области

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 17:49
Оккупанты ранили волонтера Дениса Христова в Харьковской области
Последствия обстрела. Фото: facebook.com/denis.khrystov

Российские оккупанты атаковали автомобиль в Харьковской области. Известно, что в нем был украинский волонтер и телеведущий Денис Христов, который получил ранения.

Об этом Денис Христов сообщил в Facebook в понедельник, 23 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Волонтер Христов попал под российский обстрел

"Ну вот и я съездил на эвакуацию в Гусинку, что на Купянщине. Вернее, не доехал", — отметил Христов.

Он показал фото поврежденного автомобиля для эвакуации гражданских с простреленными дверями и селфи с кровью на лице от полученных ранений.

Денис Христов
Христов после российского обстрела. Фото: facebook.com/denis.khrystov
Денис Христов після російського обстрілу
Раненый волонтер. Фото: facebook.com/denis.khrystov

Российские оккупанты нанесли удар по автомобилю в дороге.

Росія атакували автомобіль на Харківщині
Последствия российской атаки. Фото: facebook.com/denis.khrystov
Пост Христова. Фото: скриншот

Последние атаки российских оккупантов

В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой и ударными дронами. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

В частности, этой ночью под ударом противника оказалась Одесская область. В результате атаки погибли три человека, также есть раненые.

Кроме того, Россия нанесла удар по Запорожью. Известно о раненом и погибшем.

война эвакуация Харьковская область автомобиль волонтеры ранение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
