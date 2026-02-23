Оккупанты ранили волонтера Дениса Христова в Харьковской области

Последствия обстрела. Фото: facebook.com/denis.khrystov

Российские оккупанты атаковали автомобиль в Харьковской области. Известно, что в нем был украинский волонтер и телеведущий Денис Христов, который получил ранения.

Об этом Денис Христов сообщил в Facebook в понедельник, 23 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Волонтер Христов попал под российский обстрел

"Ну вот и я съездил на эвакуацию в Гусинку, что на Купянщине. Вернее, не доехал", — отметил Христов.

Он показал фото поврежденного автомобиля для эвакуации гражданских с простреленными дверями и селфи с кровью на лице от полученных ранений.

Христов после российского обстрела. Фото: facebook.com/denis.khrystov

Раненый волонтер. Фото: facebook.com/denis.khrystov

Российские оккупанты нанесли удар по автомобилю в дороге.

Последствия российской атаки. Фото: facebook.com/denis.khrystov

Пост Христова. Фото: скриншот

Последние атаки российских оккупантов

В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой и ударными дронами. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

В частности, этой ночью под ударом противника оказалась Одесская область. В результате атаки погибли три человека, также есть раненые.

Кроме того, Россия нанесла удар по Запорожью. Известно о раненом и погибшем.