Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Волонтер Христов потрапив під обстріл на Харківщині — що відомо

Волонтер Христов потрапив під обстріл на Харківщині — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 17:49
Волонтер Денис Христов поранений під обстрілом у Харківській області
Наслідки обстрілу. Фото: facebook.com/denis.khrystov

Український волонтер і телеведучий Денис Христов потрапив під російський обстріл у Харківській області. Відомо, що він їхав проводити евакуацію в село Гусинка Купʼянського району. Внаслідок атаки окупантів волонтер отримав поранення.

Про це Денис Христов повідомив у Facebook у понеділок, 23 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Волонтер Христов потрапив під російський обстріл

"Ну от і я зʼїздив на евакуацію в Гусинку, що на Купʼянщині. Вірніше, не доїхав", — зазначив Христов.

Він показав фото пошкодженого автомобіля для евакуації цивільних із простреленими дверима та селфі з кров’ю на обличчі від отриманих поранень.

Денис Христов
Христов після російського обстрілу. Фото: facebook.com/denis.khrystov
Денис Христов після російського обстрілу
Поранений волонтер. Фото: facebook.com/denis.khrystov

Російські окупанти завдали удару по автомобілі в дорозі. 

Росія атакували автомобіль на Харківщині
Наслідки російської атаки. Фото: facebook.com/denis.khrystov
null
Допис Христова. Фото: скриншот

Останні атаки російських окупантів

У ніч проти 23 лютого російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою та ударними дронами. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

Зокрема, цієї ночі під ударом противника опинилася Одещина. Внаслідок атаки загинули троє людей, також є поранені.

Крім того, Росія завдала удару по Запоріжжю. Відомо про пораненого та загиблого.

війна евакуація Харківська область автомобіль волонтери поранення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації