Волонтер Денис Христов поранений під обстрілом у Харківській області

Наслідки обстрілу. Фото: facebook.com/denis.khrystov

Український волонтер і телеведучий Денис Христов потрапив під російський обстріл у Харківській області. Відомо, що він їхав проводити евакуацію в село Гусинка Купʼянського району. Внаслідок атаки окупантів волонтер отримав поранення.

Про це Денис Христов повідомив у Facebook у понеділок, 23 лютого, передає Новини.LIVE.

Волонтер Христов потрапив під російський обстріл

"Ну от і я зʼїздив на евакуацію в Гусинку, що на Купʼянщині. Вірніше, не доїхав", — зазначив Христов.

Він показав фото пошкодженого автомобіля для евакуації цивільних із простреленими дверима та селфі з кров’ю на обличчі від отриманих поранень.

Христов після російського обстрілу. Фото: facebook.com/denis.khrystov

Поранений волонтер. Фото: facebook.com/denis.khrystov

Російські окупанти завдали удару по автомобілі в дорозі.

Наслідки російської атаки. Фото: facebook.com/denis.khrystov

Допис Христова. Фото: скриншот

Останні атаки російських окупантів

У ніч проти 23 лютого російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою та ударними дронами. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

Зокрема, цієї ночі під ударом противника опинилася Одещина. Внаслідок атаки загинули троє людей, також є поранені.

Крім того, Росія завдала удару по Запоріжжю. Відомо про пораненого та загиблого.