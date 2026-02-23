Волонтер Денис Христов поранений під обстрілом у Харківській області

Волонтер Христов потрапив під обстріл на Харківщині — що відомо
Український волонтер і телеведучий Денис Христов потрапив під російський обстріл у Харківській області. Відомо, що він їхав проводити евакуацію в село Гусинка Купʼянського району. Внаслідок атаки окупантів волонтер отримав поранення.
Про це Денис Христов повідомив у Facebook у понеділок, 23 лютого
Волонтер Христов потрапив під російський обстріл
"Ну от і я зʼїздив на евакуацію в Гусинку, що на Купʼянщині. Вірніше, не доїхав", — зазначив Христов.
Він показав фото пошкодженого автомобіля для евакуації цивільних із простреленими дверима та селфі з кров’ю на обличчі від отриманих поранень.
Російські окупанти завдали удару по автомобілі в дорозі.
Останні атаки російських окупантів
У ніч проти 23 лютого російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою та ударними дронами. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.
Зокрема, цієї ночі під ударом противника опинилася Одещина. Внаслідок атаки загинули троє людей, також є поранені.
Крім того, Росія завдала удару по Запоріжжю. Відомо про пораненого та загиблого.
