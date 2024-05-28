Волошин заявил, что оккупанты не прекращают обстреливать Харьковщину — ситуация сейчас

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Фото: Facebook

Спикер ОСУВ "Хортица" Назарий Волошин сообщил, что россияне активно сбрасывают на Харьковщину авиабомбы и уничтожают Волчанск "Сонцепеками".

Об этом Назар Волошин рассказал в телемарафоне "Єдині новини" во вторник, 28 мая.

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Россияне продолжают уничтожать Харьковщину

Спикер ОСУВ "Хортица" Назарий Волошин сообщил, что за прошедшие сутки российские военные активно атаковали Харьковщину. В общей сложности было сброшено 17 авиабомб на населенные пункты Липцы, Нескучное и Волчанск.

"В течение прошедших суток на Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Украинские войска продолжают укреплять оборону и держать российских захватчиков под огненным контролем. Враг активно использует управляемые авиабомбы и ракеты для атак на Харьковщину, что приводит к росту количества боевых столкновений", — отметили.

Особое внимание было уделено Волчанске, по которому также били термобарическими боеприпасами из ТОС-2 "Сонцепек", что повлекло за собой значительные разрушения инфраструктуры и застроек города.

"В настоящее время продолжаются бои в районе Липцев, где оккупанты использовали 7 КАБов. Также бои продолжаются в районе Старицы. Враг сбросил еще 4 КАБа на поселок Нескучное и шесть бомб на Волчанск. Оккупационная армия пытается штурмовать Волчанск и закрепиться пехотными подразделениями бои", — рассказал Волошин.

Он добавил, что большую часть города контролируют Силы обороны Украины, но враг продолжает совмещать наземные штурмы с авиационными ударами, чтобы добиться успеха.

Напомним, что Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Туда для ведения боев враг хочет опрокинуть еще 300 тыс. военных.

Ранее в Генштабе заявили, что Россия продолжает разрушать КАБами город Волчанск — сегодня было сброшено шесть авиабомб. Вместо этого ВСУ укрепляются и активно противодействуют россиянам.