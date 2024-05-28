Волошин заявил, что оккупанты не прекращают обстреливать Харьковщину — ситуация сейчас

Волошин объяснил, как и чем оккупанты уничтожают Волчанск на Харьковщине
Спикер ОСУВ "Хортица" Назарий Волошин сообщил, что россияне активно сбрасывают на Харьковщину авиабомбы и уничтожают Волчанск "Сонцепеками".
Об этом Назар Волошин рассказал в телемарафоне "Єдині новини" во вторник, 28 мая.
Россияне продолжают уничтожать Харьковщину
Спикер ОСУВ "Хортица" Назарий Волошин сообщил, что за прошедшие сутки российские военные активно атаковали Харьковщину. В общей сложности было сброшено 17 авиабомб на населенные пункты Липцы, Нескучное и Волчанск.
"В течение прошедших суток на Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Украинские войска продолжают укреплять оборону и держать российских захватчиков под огненным контролем. Враг активно использует управляемые авиабомбы и ракеты для атак на Харьковщину, что приводит к росту количества боевых столкновений", — отметили.
Особое внимание было уделено Волчанске, по которому также били термобарическими боеприпасами из ТОС-2 "Сонцепек", что повлекло за собой значительные разрушения инфраструктуры и застроек города.
"В настоящее время продолжаются бои в районе Липцев, где оккупанты использовали 7 КАБов. Также бои продолжаются в районе Старицы. Враг сбросил еще 4 КАБа на поселок Нескучное и шесть бомб на Волчанск. Оккупационная армия пытается штурмовать Волчанск и закрепиться пехотными подразделениями бои", — рассказал Волошин.
Он добавил, что большую часть города контролируют Силы обороны Украины, но враг продолжает совмещать наземные штурмы с авиационными ударами, чтобы добиться успеха.
Напомним, что Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Туда для ведения боев враг хочет опрокинуть еще 300 тыс. военных.
Ранее в Генштабе заявили, что Россия продолжает разрушать КАБами город Волчанск — сегодня было сброшено шесть авиабомб. Вместо этого ВСУ укрепляются и активно противодействуют россиянам.
Читайте Новини.LIVE!