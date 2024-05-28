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Волошин пояснив, як і чим окупанти знищують Вовчанськ на Харківщині

28 травня 2024 20:23
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Волошин заявив, що окупанти не припиняють обстрілювати Харківщину — ситуація наразі
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. Фото: Facebook
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Речник ОСУВ "Хортиця" Назарій Волошин повідомив, що росіяни активно скидають на Харківщину авіабомби та знищують Вовчанськ "Сонцепьоками". 

Про це Назар Волошин розповів у телемарафоні "Єдині новини" у вівторок, 28 травня.

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Росіяни продовжують нищити Харківщину

Речник ОСУВ "Хортиця" Назарій Волошин повідомив, що протягом минулої доби російські військові активно атакували Харківщину. Загалом було скинуто 17 авіабомб на населені пункти Липці, Нескучне та Вовчанськ.

"Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Українські війська продовжують укріплювати оборону та тримати російських загарбників під вогневим контролем. Ворог активно використовує керовані авіабомби та ракети для атак на Харківщину, що призводить до зростання кількості бойових зіткнень", — зазначив Волошин.

Особливу увагу було приділено Вовчанську, по якому також били термобаричними боєприпасами з ТОС-2 "Сонцепьок", що спричинило значні руйнування інфраструктури та забудов міста.

"Наразі тривають бої в районі Липців, де окупанти використали 7 КАБів. Також бої тривають в районі Стариці. Ворог скинув ще 4 КАБи на селище Нескучне та шість бомб на Вовчанськ. Окупаційна армія намагається штурмувати Вовчанськ та закріпитися піхотними підрозділами, щоб перевести все у вуличні бої", — розповів Волошин.

Він додав, що більшу частину міста контролюють Сили оборони України, але ворог продовжує поєднувати наземні штурми з авіаційними ударами, щоб досягти успіху.

Нагадаємо, що Росія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області. Туди для ведення боїв ворог хоче перекинути ще 300 тис. військових.

Раніше у Генштабі заявили, що Росія продовжує руйнувати КАБами місто Вовчанськ — сьогодні було скинуто шість авіабомб. Натомість ЗСУ укріплюються та активно протидіють росіянам.

Харківська область
обстріли
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інфраструктура
авіабомба
Назарій Волошин
бомба
Вовчанськ

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