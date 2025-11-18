Лозовую на Харьковщине атакуют дроны РФ — мэр предупредил об опасности

Мобильная группа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 19 ноября атаковали Харьковскую область. Под ударом оказалась Лозовая.

Об этом сообщил мэр города Сергей Зеленский.

Сообщение мэра Лозовой. Фото: Скриншот

Глава города сообщил, что Лозовая, а именно ее критическая инфраструктура, сейчас находится под атакой дронов-камикадзе российских оккупантов. Он призвал горожан быть осторожными.

Ситуация с воздушными тревогами в Украине

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:32 под атаками оккупантов находятся Сумская, Черниговская, Полтавская и Одесская области. Взрывы зафиксированы на Херсонщине. Болотным цветом на карте обозначены регионы РФ, в которых тоже объявлена воздушная опасность в ответ.

Напомним, накануне российские оккупанты пытались дважды за ночь атаковать Киев. Была угроза баллистического удара.

Также накануне, 18 ноября, российские оккупанты атаковали автомобиль коммунальщиков в Херсонской области и машину скорой в Запорожской области. В результате вражеских ударов есть погибший и раненый.