Лозовую на Харьковщине атакуют дроны РФ — мэр предупредил об опасности

Враг атакует Харьковскую область — что угрожает Лозовой
Российские оккупанты в ночь на 19 ноября атаковали Харьковскую область. Под ударом оказалась Лозовая.
Об этом сообщил мэр города Сергей Зеленский.
Какая угроза от оккупантов РФ
Глава города сообщил, что Лозовая, а именно ее критическая инфраструктура, сейчас находится под атакой дронов-камикадзе российских оккупантов. Он призвал горожан быть осторожными.
Ситуация с воздушными тревогами в Украине
Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:32 под атаками оккупантов находятся Сумская, Черниговская, Полтавская и Одесская области. Взрывы зафиксированы на Херсонщине. Болотным цветом на карте обозначены регионы РФ, в которых тоже объявлена воздушная опасность в ответ.
Напомним, накануне российские оккупанты пытались дважды за ночь атаковать Киев. Была угроза баллистического удара.
Также накануне, 18 ноября, российские оккупанты атаковали автомобиль коммунальщиков в Херсонской области и машину скорой в Запорожской области. В результате вражеских ударов есть погибший и раненый.
