Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Враг атакует Харьковскую область — что угрожает Лозовой

Враг атакует Харьковскую область — что угрожает Лозовой

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 23:59
обновлено: 00:37
Лозовую на Харьковщине атакуют дроны РФ — мэр предупредил об опасности
Мобильная группа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 19 ноября атаковали Харьковскую область. Под ударом оказалась Лозовая.

Об этом сообщил мэр города Сергей Зеленский.

Реклама
Читайте также:

Какая угроза от оккупантов РФ

Ворог атакує Харківщину — що загрожує Лозовій - фото 1
Сообщение мэра Лозовой. Фото: Скриншот

Глава города сообщил, что Лозовая, а именно ее критическая инфраструктура, сейчас находится под атакой дронов-камикадзе российских оккупантов. Он призвал горожан быть осторожными.

Ситуация с воздушными тревогами в Украине

Враг атакует Харьковскую область — что угрожает Лозовой - фото 2
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:32 под атаками оккупантов находятся Сумская, Черниговская, Полтавская и Одесская области. Взрывы зафиксированы на Херсонщине. Болотным цветом на карте обозначены регионы РФ, в которых тоже объявлена воздушная опасность в ответ.

Напомним, накануне российские оккупанты пытались дважды за ночь атаковать Киев. Была угроза баллистического удара.

Также накануне, 18 ноября, российские оккупанты атаковали автомобиль коммунальщиков в Херсонской области и машину скорой в Запорожской области. В результате вражеских ударов есть погибший и раненый.

Харьковская область воздушная тревога дроны война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации