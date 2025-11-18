Лозову на Харківщині атакують дрони РФ — мер попередив про небезпеку

Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти в ніч на 19 листопада атакували Харківську область. Під ударом опинилась Лозова.

Про це повідомив мер міста Сергій Зеленський.

Яка загроза від окупантів РФ

Повідомлення мера Лозової. Фото: Скриншот

Очільник міста повідомив, що Лозова, а саме її критична інфраструктура, зараз знаходиться під атакою дронів-камікадзе російських окупантів. Він закликав містян бути обережними.

Ситуація з повітряними тривогами в Україні

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 00:32 під атаками окупантів перебувають Сумська, Чернігівська, Полтавська та Одеська області. Вибухи зафіксовані на Херсонщині. Болотним кольором на мапі позначені регіони РФ, у яких теж оголошено повітряну небезпеку у відповідь.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти намагались двічі за ніч атакувати Київ. Була загроза балістичного удару.

Також напередодні, 18 листопада, російські окупанти атакували автомобіль комунальників на Херсонщині та автівку швидкої у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів є загиблий та поранений.