Головна Харків Ворог атакує Харківщину — що загрожує Лозовій

Ворог атакує Харківщину — що загрожує Лозовій

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 23:59
Оновлено: 00:37
Лозову на Харківщині атакують дрони РФ — мер попередив про небезпеку
Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти в ніч на 19 листопада атакували Харківську область. Під ударом опинилась Лозова.

Про це повідомив мер міста Сергій Зеленський.

Читайте також:

Яка загроза від окупантів РФ

Ворог атакує Харківщину — що загрожує Лозовій - фото 1
Повідомлення мера Лозової. Фото: Скриншот

Очільник міста повідомив, що Лозова, а саме її критична інфраструктура, зараз знаходиться під атакою дронів-камікадзе російських окупантів. Він закликав містян бути обережними.

Ситуація з повітряними тривогами в Україні

Ворог атакує Харківщину — що загрожує Лозовій - фото 2
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 00:32 під атаками окупантів перебувають Сумська, Чернігівська, Полтавська та Одеська області. Вибухи зафіксовані на Херсонщині. Болотним кольором на мапі позначені регіони РФ, у яких теж оголошено повітряну небезпеку у відповідь. 

Нагадаємо, напередодні російські окупанти намагались двічі за ніч атакувати Київ. Була загроза балістичного удару. 

Також напередодні, 18 листопада, російські окупанти атакували автомобіль комунальників на Херсонщині та автівку швидкої у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів є загиблий та поранений.

Харківська область повітряна тривога дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
