Лозову на Харківщині атакують дрони РФ — мер попередив про небезпеку

Ворог атакує Харківщину — що загрожує Лозовій
Російські окупанти в ніч на 19 листопада атакували Харківську область. Під ударом опинилась Лозова.
Про це повідомив мер міста Сергій Зеленський.
Яка загроза від окупантів РФ
Очільник міста повідомив, що Лозова, а саме її критична інфраструктура, зараз знаходиться під атакою дронів-камікадзе російських окупантів. Він закликав містян бути обережними.
Ситуація з повітряними тривогами в Україні
Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 00:32 під атаками окупантів перебувають Сумська, Чернігівська, Полтавська та Одеська області. Вибухи зафіксовані на Херсонщині. Болотним кольором на мапі позначені регіони РФ, у яких теж оголошено повітряну небезпеку у відповідь.
Нагадаємо, напередодні російські окупанти намагались двічі за ніч атакувати Київ. Була загроза балістичного удару.
Також напередодні, 18 листопада, російські окупанти атакували автомобіль комунальників на Херсонщині та автівку швидкої у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів є загиблий та поранений.
Читайте Новини.LIVE!