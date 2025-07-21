Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Враг атаковал Харьков — в городе пожары и разрушения

Враг атаковал Харьков — в городе пожары и разрушения

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 05:42
Харьков атаковали дроны РФ, в результате чего в городе многочисленные пожары и разрушения
Поврежденные здания и воронка на месте попадания в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты сегодня осуществили массовую атаку на города Украины. Под сильными ударами оказался не только Киев, но и Харьков. В городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что известно об атаке на Харьков

Согласно сообщению мэра города, враг нанес 12 ударов беспилотниками по Харькову. В результате кроме пожаров были зарегистрированы значительные разрушения инфраструктуры.

Взрывы начались с 01:36 и продолжались в течение ночи. Городской голова сообщил о повреждении жилого комплекса в результате одного из прилетов, в частности выбиты окна, повреждены дороги, трамвайные пути и электропровода. Также было сообщено о пожаре на гражданском предприятии.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Следует отметить, что эта атака является частью масштабной российской атаки беспилотниками на территорию Украины. Ночью были зарегистрированы беспилотники во многих областях страны.

Кроме того, российские военные осуществили несколько пусков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые осуществляли пусковые маневры. Также был зафиксирован взлет самолетов МиГ-31К, что может свидетельствовать о применении ракет "Кинжал".

Ранее мы сообщали, что из-за циничной атаки армии РФ на Киев в городе было задымление на станции метро Лукьяновская. В столице многочисленные пожары после атаки БпЛА.

Также мы сообщали, что российская армия ночью 20 июля атаковала Запорожье и Запорожский район.

Харьков воздушная тревога война в Украине атака БпЛА разрушения
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации