Харьков атаковали дроны РФ, в результате чего в городе многочисленные пожары и разрушения

Поврежденные здания и воронка на месте попадания в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты сегодня осуществили массовую атаку на города Украины. Под сильными ударами оказался не только Киев, но и Харьков. В городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и корреспондентка Новини.LIVE.

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Что известно об атаке на Харьков

Согласно сообщению мэра города, враг нанес 12 ударов беспилотниками по Харькову. В результате кроме пожаров были зарегистрированы значительные разрушения инфраструктуры.

Взрывы начались с 01:36 и продолжались в течение ночи. Городской голова сообщил о повреждении жилого комплекса в результате одного из прилетов, в частности выбиты окна, повреждены дороги, трамвайные пути и электропровода. Также было сообщено о пожаре на гражданском предприятии.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Следует отметить, что эта атака является частью масштабной российской атаки беспилотниками на территорию Украины. Ночью были зарегистрированы беспилотники во многих областях страны.

Кроме того, российские военные осуществили несколько пусков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые осуществляли пусковые маневры. Также был зафиксирован взлет самолетов МиГ-31К, что может свидетельствовать о применении ракет "Кинжал".

Ранее мы сообщали, что из-за циничной атаки армии РФ на Киев в городе было задымление на станции метро Лукьяновская. В столице многочисленные пожары после атаки БпЛА.

Также мы сообщали, что российская армия ночью 20 июля атаковала Запорожье и Запорожский район.