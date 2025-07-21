Харків атакували дрони РФ, в результаті чого у місті численні пожежі та руйнування

Ворог атакував Харків — у місті пожежі та руйнування
Російські окупанти сьогодні здійснили масову атаку на міста України. Під сильними ударами опинився не тільки Київ, але й Харків. У місті зафіксовані численні пожежі та руйнування.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та кореспондентка Новини.LIVE.
Що відомо про атаку на Харків
Згідно з повідомленням мера міста, ворог завдав 12 ударів безпілотниками по Харкову. В результаті окрім пожеж було зареєстровано значні руйнування інфраструктури.
Вибухи почались з 01:36 і тривали протягом ночі. Міський голова повідомив про пошкодження житлового комплексу внаслідок одного з прильотів, зокрема вибиті вікна, пошкоджені дороги, трамвайні колії та електродроти. Також було повідомлено про пожежу на цивільному підприємстві.
На цей час інформації про постраждалих немає.
Слід зазначити, що ця атака є частиною масштабної російської атаки безпілотниками на територію України. Вночі було зареєстровано безпілотники в багатьох областях країни.
Крім того, російські військові здійснили кілька пусків стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які здійснювали пускові маневри. Також було зафіксовано зліт літаків МіГ-31К, що може свідчити про застосування ракет "Кинжал".
Раніше ми повідомляли, що через цинічну атаку армії РФ на Київ у місті було задимлення на станції метро Лук'янівська. У столиці численні пожежі після атаки БпЛА.
Також ми повідомляли, що російська армія вночі 20 липня атакувала Запоріжжя та Запорізький район.
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