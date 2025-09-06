Видео
Главная Харьков Враг атаковал Харьковскую область дронами и КАБами — детали

Враг атаковал Харьковскую область дронами и КАБами — детали

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 13:52
Пять населенных пунктов Харьковщины обстреляли за сутки
Последствия обстрелов. Фото: Telegram Олега Синегубова

За прошедшие сутки под ударами врага оказались пять населенных пунктов Харьковской области. Силы обороны отбили ряд атак на Купянском и Южно-Слобожанском направлениях, пострадавших среди гражданских нет.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 6 сентября.

Сводка по Харьковской области за сутки

По словам Синегубова, враг применял различные виды вооружения: один КАБ, дроны типа "Ланцет" и "Молния" и два FPV-дрона. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в двух районах области. В Купянске пострадал многоквартирный дом, в Писаревке и Басовом — частные усадьбы.

Ворог атакував Харківщину дронами й КАБами — деталі - фото 1
Сообщение Синегубова в Telegram. Фото: скриншот

"В течение суток транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 108 человек, осталось 26 человек. С начала работы пункта зарегистрировано уже 1686 человек", — сообщил председатель ОГА.

За последние 24 часа зафиксировано 184 боевых столкновения. Семь атак произошло на Южно-Слобожанском направлении, десять — на Купянском, где Силы обороны отбили штурмы противника вблизи Купянска, Петропавловки и Колесниковки.

Напомним, что российские войска продолжают наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины. В ГУР отмечают, что противник сознательно выбирает такие цели для атак.

Ранее мы также информировали, что с начала сентября российская армия активизировала удары по территории Украины.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
