П’ять населених пунктів Харківщини обстріляли за добу

Протягом минулої доби під ударами ворога опинилися п’ять населених пунктів Харківської області. Сили оборони відбили низку атак на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках, постраждалих серед цивільних немає.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram у суботу, 6 вересня.

Зведення по Харківщині за добу

За словами Синєгубова, ворог застосовував різні види озброєння: один КАБ, дрони типу "Ланцет" і "Молнія" та два FPV-дрони. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у двох районах області. У Куп’янську постраждав багатоквартирний будинок, у Писарівці та Басовому — приватні садиби.

"Протягом доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 108 людей, залишилося 26 осіб. Від початку роботи пункту зареєстровано вже 1686 людей", — повідомив голова ОДА.

Упродовж останніх 24 годин зафіксовано 184 бойові зіткнення. Сім атак відбулося на Південно-Слобожанському напрямку, десять — на Куп’янському, де Сили оборони відбили штурми противника поблизу Куп’янська, Петропавлівки та Колісниківки.

Нагадаємо, що російські війська продовжують завдавати ударів по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України. У ГУР зазначають, що противник свідомо обирає такі цілі для атак.

Раніше ми також інформували, що з початку вересня російська армія активізувала удари по території України.