Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Ворог атакував Харківщину дронами й КАБами — деталі

Ворог атакував Харківщину дронами й КАБами — деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 13:52
П’ять населених пунктів Харківщини обстріляли за добу
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram Олега Синєгубова

Протягом минулої доби під ударами ворога опинилися п’ять населених пунктів Харківської області. Сили оборони відбили низку атак на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках, постраждалих серед цивільних немає.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram у суботу, 6 вересня.

Реклама
Читайте також:

Зведення по Харківщині за добу

За словами Синєгубова, ворог застосовував різні види озброєння: один КАБ, дрони типу "Ланцет" і "Молнія" та два FPV-дрони. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у двох районах області. У Куп’янську постраждав багатоквартирний будинок, у Писарівці та Басовому — приватні садиби.

Ворог атакував Харківщину дронами й КАБами — деталі - фото 1
Допис Синєгубова у Telegram. Фото: скриншот

"Протягом доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 108 людей, залишилося 26 осіб. Від початку роботи пункту зареєстровано вже 1686 людей", — повідомив голова ОДА.

Упродовж останніх 24 годин зафіксовано 184 бойові зіткнення. Сім атак відбулося на Південно-Слобожанському напрямку, десять — на Куп’янському, де Сили оборони відбили штурми противника поблизу Куп’янська, Петропавлівки та Колісниківки. 

Нагадаємо, що російські війська продовжують завдавати ударів по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України. У ГУР зазначають, що противник свідомо обирає такі цілі для атак.

Раніше ми також інформували, що з початку вересня російська армія активізувала удари по території України

Харківська область обстріли Куп'янськ Олег Синєгубов війна
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації