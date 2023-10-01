Враг атаковал Волчанск: погиб мужчина
Сегодня, 1 октября, российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб мужчина.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Обстрел Волчанска
"Около 11:00 1 октября российские военные в очередной раз обстреляли г. Волчанск. Под ударом оказалась центральная площадь города. В результате обстрела погиб мужчина, его личность устанавливается", — говорится в сообщении.
На место обстрела прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.
Также мы писали, что этой ночью враг попал в промышленный объект в Умани Черкасской области. В результате произошел пожар, который пожарные сумели оперативно потушить.
Добавим, противник ночью нанес два групповых авиационных удара 16 управляемыми авиационными бомбами, кроме этого были применены ударные дроны. Больше всего пострадали Херсонская и Николаевская области.