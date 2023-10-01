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Враг атаковал Волчанск: погиб мужчина

1 октября 2023 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Враг атаковал Волчанск: погиб мужчина
Последствия обстрела Волчанска. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 октября, российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб мужчина.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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"Около 11:00 1 октября российские военные в очередной раз обстреляли г. Волчанск. Под ударом оказалась центральная площадь города. В результате обстрела погиб мужчина, его личность устанавливается", — говорится в сообщении.

На место обстрела прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Пост МВД. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.

Также мы писали, что этой ночью враг попал в промышленный объект в Умани Черкасской области. В результате произошел пожар, который пожарные сумели оперативно потушить.

Добавим, противник ночью нанес два групповых авиационных удара 16 управляемыми авиационными бомбами, кроме этого были применены ударные дроны. Больше всего пострадали Херсонская и Николаевская области.

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