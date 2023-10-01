Ворог атакував Вовчанськ: загинув чоловік

Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: t.me/mvs_ukraine

Сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Читайте також:

Обстріл Вовчанська

"Близько 11:00 1 жовтня російські військові вкотре обстріляли м. Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста. У результаті обстрілу загинув чоловік, його особа наразі встановлюється", — йдеться у повідомленні.

На місце обстрілу прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок ворожого обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я.

Також ми писали, що цієї ночі ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Умані Черкаської області. Внаслідок цього сталася пожежа, яку вогнеборці зуміли оперативно загасити.

Додамо, противник уночі завдав два групових авіаційних удари 16 керованими авіаційними бомбами, крім цього були застосовані ударні дрони. Найбільше постраждали Херсонська та Миколаївська області.