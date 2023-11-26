Враг хочет снова захватить Купянск и ищет слабые места в обороне ВСУ

Украинские военнослужащие в зоне боевых действий Фото: Генштаб ВСУ

Россия все еще не отказывается от намерения во второй раз захватить Купянск Харьковской области. Потенциальная оккупация Купянска обеспечила бы россиянам покой на Сватовском направлении фронта, а также этот город является важным логистическим центром. Чтобы добиться этой цели, оккупанты пытаются найти слабость в украинской обороне.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Читайте также:

Ситуация на Купянском направлении

Фитьо заверил, что никаких стратегических успехов на Купянском направлении у россиян нет.

"На этом участке украинские защитники отбили четыре атаки противника. Это вблизи Синьковки, Ивановки. Противник хочет выйти на границы населенного пункта Синьковка, для того чтобы развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск", — отметил представитель ВСУ.

По его словам, для достижения своих целей оккупанты применяют авиацию, активизировали использование дронов-камикадзе, совершают артиллерийские обстрелы.

Военный заметил, что Россия использует штурмовые отряды, состоящие из бывших заключенных, военнослужащих-штрафников, ведя их на так называемые "мясные" штурмы.

Напомним, как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, на Купянском направлении противник совершил неудачные атаки в районе Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в Луганской области, где оборонительными силами было отражено шесть атак в течение суток.

Также Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в связи со плохими погодными условиями украинским защитникам очень сложно. В частности, сложнее всего в южных регионах страны.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал фотографии подразделений страны, занимающихся противовоздушной обороной. Он выразил благодарность военным, которые день и ночь находятся на боевом посту, обеспечивая защиту воздушного пространства над страной.