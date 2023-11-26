Ворог хоче знову захопити Куп'янськ та шукає слабкі місця в обороні ЗСУ

Українські військовослужбовці у зоні бойових дій. Фото: Генштаб ЗСУ

Росія все ще не відмовляється від наміру вдруге захопити Куп'янськ Харківської області. Потенційна окупація Куп'янська забезпечила б росіянам спокій на Сватівському напрямку фронту, а також це місто є важливим логістичним центром. Щоб добитися цієї цілі, окупанти намагаються знайти слабину в українській обороні.

Про це розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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Ситуація на Куп'янському напрямку

Фітьо запевнив, що жодних стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку росіяни не мають.

"На цій ділянці українські захисники відбили чотири атаки противника. Це поблизу Синьківки, Іванівки. Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ", — зазначив представник ЗСУ.

За його словами, для досягнення своїх цілей "окупанти застосовують авіацію, активізували використання дронів-камікадзе, здійснюють артилерійські обстріли".

Військовий зауважив, що Росія використовує штурмові загони, які складаються з колишніх ув’язнених, військовослужбовців-штрафників, ведучи їх на так звані "м’ясні" штурми.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, на Куп'янському напрямку противник здійснив невдалі атаки в районі Синьківки в Харківській області та Новоселівського в Луганській області, де оборонними силами було відбито шість атак протягом доби.

Також Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що у зв'язку зі складними погодними умовами українським захисникам надзвичайно складно. Зокрема, найскладніше у південних регіонах країни.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський продемонстрував фотографії підрозділів країни, які займаються протиповітряною обороною. Він висловив подяку військовим, які день і ніч перебувають на бойовому посту, забезпечуючи захист повітряного простору над країною.