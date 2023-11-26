Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Ворог хоче знову захопити Куп'янськ та шукає слабкі місця в обороні ЗСУ arrow

Ворог хоче знову захопити Куп'янськ та шукає слабкі місця в обороні ЗСУ

26 листопада 2023 23:33
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ворог хоче знову захопити Куп'янськ та шукає слабкі місця в обороні ЗСУ
Українські військовослужбовці у зоні бойових дій. Фото: Генштаб ЗСУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Росія все ще не відмовляється від наміру вдруге захопити Куп'янськ Харківської області. Потенційна окупація Куп'янська забезпечила б росіянам спокій на Сватівському напрямку фронту, а також це місто є важливим логістичним центром. Щоб добитися цієї цілі, окупанти намагаються знайти слабину в українській обороні. 

Про це розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону. 

Читайте також:

Ситуація на Куп'янському напрямку

Фітьо запевнив, що жодних стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку росіяни не мають. 

"На цій ділянці українські захисники відбили чотири атаки противника. Це поблизу Синьківки, Іванівки. Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ", — зазначив представник ЗСУ. 

За його словами, для досягнення своїх цілей "окупанти застосовують авіацію, активізували використання дронів-камікадзе, здійснюють артилерійські обстріли".

Військовий зауважив, що Росія використовує штурмові загони, які складаються з колишніх ув’язнених, військовослужбовців-штрафників, ведучи їх на так звані "м’ясні" штурми.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, на Куп'янському напрямку противник здійснив невдалі атаки в районі Синьківки в Харківській області та Новоселівського в Луганській області, де оборонними силами було відбито шість атак протягом доби. 

Також Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що у зв'язку зі складними погодними умовами українським захисникам надзвичайно складно. Зокрема, найскладніше у південних регіонах країни.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський продемонстрував фотографії підрозділів країни, які займаються протиповітряною обороною. Він висловив подяку військовим, які день і ніч перебувають на бойовому посту, забезпечуючи захист повітряного простору над країною.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Актуальне по темі