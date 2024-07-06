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Враг не прорывался к Волчанску — в ВСУ опровергли подобные сообщения

6 июля 2024 16:13
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор
ВСУ держат оборону Волчанская, а врагу не удалось продвинуться в этом направлении
Артиллерия ВСУ на Харьковском направлении. Фото: Генштаб ВСУ
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор

Никаких официальных сообщений о якобы продвижении российских оккупантов в Волчанске , что на Харьковщине, пока нет. Об этом заявил в прямом эфире телемарафона "Єдині новини" представитель оперативной группировки войск "Харьков" Юрий Повха.

Об этом сообщают сегодня, 6 июля Новини.LIVE Харьков.

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По словам спикера ОТУВ "Харьков", в настоящее время в приграничном селе Сотницкий Казачок, входящем в Золочевскую громаду, украинские защитники делают все возможное для обороны родной земли. Особое внимание уделяется недопущению прорыва российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

В то же время, на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook также нет никакой информации о прорывах российских оккупантов в Волчанске.

Официальная информация Генштаба ВСУ по ситуации на фронте
Официальная информация Генштаба ВСУ о ситуации на фронте

Присутствуют оперативные сообщения об авиационных обстрелах ВСУ со стороны армии РФ и боевых столкновениях в этом направлении.

Ранее стало известно, что россияне продолжают держать свои позиции на Харьковщине и не отступают. Об этом заявил командир подразделения "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Тем временем, украинские пограничники показали, как уничтожили вражескую пехоту на Волчанском направлении.

ВСУ Харьковская область война в Украине русские солдаты Вовчанск

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