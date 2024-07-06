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Ворог не проривався до Вовчанська — у ЗСУ спростували подібні повідомлення

6 липня 2024 16:13
- Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор
ЗСУ тримають оборону Вовчанська, а ворогові не вдалось просунутись в цьому напрямку
Артилерія ЗСУ на Харківському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ
- Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор

Жодних офіційних повідомлень про, нібито, просування російських окупантів у Вовчанську, що на Харківщині, наразі немає. Про це заявив у прямому етері телемарафону "Єдині новини" речник оперативного угруповання військ "Харків" Юрій Повха.

Про це повідомляють сьогодні, 6 липня, Новини.LIVE Харків

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За словами речника ОТУВ "Харків", на цей момент у прикордонному селі Сотницький Козачок, що входить до Золочівської громади, українські захисники роблять все можливе для оборони української землі. Особлива увага приділяється недопущенню прориву російських диверсійно розвідувальних груп (ДРГ). 

Водночас на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook також немає жодної інформації щодо проривів російських окупантів у Вовчанську. 

Офіціна інформація Генштабу ЗСУ щодо ситуації на фронті
Офіційна інформація Генштабу ЗСУ щодо ситуації на фронті

Присутні оперативні повідомлення про авіаційні обстріли ЗСУ з боку армії РФ та бойові зіткнення на цьому напрямку. 

Раніше стало відомо, що росіяни продовжують тримати свої позиції на Харківщині й не відступають. Про це заявив командир підрозділу "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Тим часом українські прикордонники показали, як знищили ворожу піхоту на Вовчанському напрямку.

ЗСУ Харківська область війна в Україні російські військові Вовчанськ

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